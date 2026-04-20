Unglingalandsliðsfyrirliði frá Blikum í Val Valur Páll Eiríksson skrifar 20. apríl 2026 12:45 Valur hefur fest kaup á Helgu Rut Einarsdóttur frá Breiðabliki. Helga Rut er fyrirliði U19 ára landsliðs Íslands og yfirgefur Blika eftir rúmlega árs dvöl í Kópavogi. Helga Rut er uppalin hjá Grindavík en Breiðablik fékk hana frá Grindvíkingum undir lok árs 2024. Hún er 19 ára gömul og lék 17 leiki fyrir Breiðablik í öllum keppnum á síðustu leiktíð. Valur hefur nú keypt hana úr Kópavogi og fram kemur í tilkynningu félagsins að miklar vonir séu bundnar við þennan efnilega varnarmann. Yfirlýsing Vals Valur bindur miklar vonir við Helgu, sem þykir bæði hæfileikarík og sterkur leiðtogi. Hún segir sjálf mikinn heiður að ganga til liðs við félagið og hlakkar til að takast á við nýjar áskoranir á Hlíðarenda.„Það er virkilega spennandi að taka næsta skref með Val. Félagið hefur skýra sýn og mikinn metnað og ég er mjög ánægð að fá tækifæri til að vera hluti af því. Ég kem inn með mikinn vilja til að leggja hart að mér, taka ábyrgð og halda áfram að þróast sem leikmaður," segir Helga.Gareth Owen, tæknilegur ráðgjafi hjá Val, er virkilega ánægður með komu Helgu til félagsins:„Að fá Helgu Rut til liðs við okkur styrkir liðið okkar mikið fyrir komandi tímabil. Við erum ekki aðeins að fá afar hæfileikaríkan leikmann heldur einnig öflugan leiðtoga. Við teljum að hún hafi alla þá eiginleika sem þarf til að verða lykilleikmaður hér hjá Val og allir innan félagsins eru ánægðir með að fá hana til okkar." Valur Besta deild kvenna