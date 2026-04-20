Tottenham hefur tilkynnt kynþáttaníð í garð austurríska varnarmannsins Kevin Danso til lögreglu. Félagið fordæmir fordómana sem Danso hefur orðið fyrir eftir 2-2 jafntefli liðsins við Brighton um helgina.
Danso gerði mistök í jöfnunarmarki Georginio Rutter undir lok leiks sem kostaði Tottenham tvö dýrkeypt stig í fallbaráttunni. Tottenham situr í fallsæti og leiddi 2-1 þegar Rutter kom Brighton til bjargar í blálok leiks.
Danso hefur orðið fyrir miklu aðkasti á samfélagsmiðlum eftir mistök sín og margt af því aðkasti beinist að húðlit Austurríkismannsins.
Tottenham fordæmir „viðurstyggilegt og afmennskandi“ kynþáttaníð sem hann hefur orðið fyrir undanfarna daga.
„Eftir leik gærdagsins við Brighton, sem átti sér stað á No Room for Racism helgi ensku úrvalsdeildarinnar, hefur Kevin Danso orðið fyrir og verður enn fyrir töluverðu og andstyggilegu kynþáttaníði á samfélagsmiðlum
„Við höfum heyrt og séð viðurstyggilegt og afmennskandi kynþáttaníð. Slík hegðun er án vafa lögbrot og glæpsamleg hegðun. Við þetta verður ekki unað,“ segir í yfirlýsingu frá Tottenham. No Room for Racism er baráttuverkefni ensku úrvalsdeildarinnar gegn kynþáttaníði.
A post shared by Kevin Danso (@kevin.danso)
Þar segir enn fremur að öll tilvik kynþáttaníðs hafi verið tilkynnt til lögreglu og yfirvalda í erlendum ríkjum, í þeim tilfellum þar sem aðilar utan Bretlands hafi beitt Danso slíku níði.
Tottenham situr í átjánda sæti deildarinnar, efsta fallsætinu, með 31 stig. Spurs er einu stigi frá West Ham United sem er í neðsta örugga sætinu, því sautjánda, en West Ham á inni leik við Crystal Palace í kvöld.
Leikur Crystal Palace og West Ham er klukkan sjö í kvöld og verður sýndur beint á Sýn Sport.