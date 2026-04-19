Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, er enn á ný með liðið sitt á mikilli siglingu á lokaspretti ensku úrvalsdeildarinnar og getur nú komið því á toppinn með sigri á Burnley í vikunni.
City vann 2-1 sigur á Arsenal í toppslagnum í dag og minnkaði forskot Arsenal niður í þrjú stig.
„Þetta var góð auglýsing fyrir ensku úrvalsdeildina,“ sagði Pep Guardiola og hrósaði Arsenal-mönnum.
„Þeir leyfa manni ekki að fara í gegnum ferlið, þeir eru svo ákveðnir. Þeir eru góðir í einvígjum og eitt af samkeppnishæfustu liðum sem ég hef mætt á ferlinum hvað varðar einvígi og einn á einn, langar sendingar með Havertz og Rice, og í baráttunni um annan boltann, þeir eru frábærir,“ sagði Guardiola.
„Við áttum okkar kafla, þeir áttu sína kafla, við fengum færi, þeir fengu færi. Í lokin í svona leikjum eru það litlu smáatriðin sem skipta máli,“ sagði Guardiola sem var spurður út í góð gæði í leiknum.
„Algjörlega, bæði lið eru góð – virkilega framúrskarandi stjórar! Og virkilega framúrskarandi leikmenn beggja vegna,“ sagði Guardiola.
„Ég hef gert miklar kröfur en raunveruleikinn er sá að þetta er bara einn leikur. Þeir eru á toppi deildarinnar með eins marks mun [betri en City]. Við verðum að njóta þess, fagna því, taka það góða með okkur en ekki missa einbeitinguna. Einbeitingin er á næsta leik eftir þrjá daga, þegar við förum til Burnley,“ sagði Guardiola.
Guardiola var spurður út í breytingar hjá Arsenal frá deildarbikarúrslitaleiknum þar sem City vann mun meira sannfærandi.
„Kannski spiluðu þeir beinskeyttar en á Wembley. Við þekkjum hraðann sem þeir hafa og föstu leikatriðin. Þegar við gefum mikið af hornspyrnum og aukaspyrnum eru þeir frábærir. Þeir voru með fjóra eða fimm framherja og Gabriel í lokin, og góðar sendingar líka,“ sagði Guardiola.
„Stundum er erfitt að stjórna því vegna þess að við erum þreyttir. Í lokin er ég ánægður því við getum framlengt vonina og, kannski allt til enda, munum við reyna við titilinn,“ sagði Guardiola.