Enski boltinn

„Góð aug­lýsing fyrir ensku úrvalsdeildina“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, fagnar hér sigrinum á Arsenal í dag með stuðningsmönnum félagsins. Getty/Michael Regan

Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, er enn á ný með liðið sitt á mikilli siglingu á lokaspretti ensku úrvalsdeildarinnar og getur nú komið því á toppinn með sigri á Burnley í vikunni.

City vann 2-1 sigur á Arsenal í toppslagnum í dag og minnkaði forskot Arsenal niður í þrjú stig.

„Þetta var góð auglýsing fyrir ensku úrvalsdeildina,“ sagði Pep Guardiola og hrósaði Arsenal-mönnum.

„Þeir leyfa manni ekki að fara í gegnum ferlið, þeir eru svo ákveðnir. Þeir eru góðir í einvígjum og eitt af samkeppnishæfustu liðum sem ég hef mætt á ferlinum hvað varðar einvígi og einn á einn, langar sendingar með Havertz og Rice, og í baráttunni um annan boltann, þeir eru frábærir,“ sagði Guardiola.

„Við áttum okkar kafla, þeir áttu sína kafla, við fengum færi, þeir fengu færi. Í lokin í svona leikjum eru það litlu smáatriðin sem skipta máli,“ sagði Guardiola sem var spurður út í góð gæði í leiknum.

„Algjörlega, bæði lið eru góð – virkilega framúrskarandi stjórar! Og virkilega framúrskarandi leikmenn beggja vegna,“ sagði Guardiola.

„Ég hef gert miklar kröfur en raunveruleikinn er sá að þetta er bara einn leikur. Þeir eru á toppi deildarinnar með eins marks mun [betri en City]. Við verðum að njóta þess, fagna því, taka það góða með okkur en ekki missa einbeitinguna. Einbeitingin er á næsta leik eftir þrjá daga, þegar við förum til Burnley,“ sagði Guardiola.

Guardiola var spurður út í breytingar hjá Arsenal frá deildarbikarúrslitaleiknum þar sem City vann mun meira sannfærandi.

„Kannski spiluðu þeir beinskeyttar en á Wembley. Við þekkjum hraðann sem þeir hafa og föstu leikatriðin. Þegar við gefum mikið af hornspyrnum og aukaspyrnum eru þeir frábærir. Þeir voru með fjóra eða fimm framherja og Gabriel í lokin, og góðar sendingar líka,“ sagði Guardiola.

„Stundum er erfitt að stjórna því vegna þess að við erum þreyttir. Í lokin er ég ánægður því við getum framlengt vonina og, kannski allt til enda, munum við reyna við titilinn,“ sagði Guardiola.

Enski boltinn Manchester City Arsenal FC

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið