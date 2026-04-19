Luis Díaz lagði upp tvö þegar Bæjarar tryggðu sér þýska titilinn

Bayern München er þýskur meistari í ár en það varð ljóst eftir 4-2 sigur á Stuttgart á Allianz Arena í dag.
Bæjarar lentu reyndar undir eftir 21 mínútu en svöruðu með þremur mörkum fyrir hálfleik.
Bayern er með fimmtán stiga forskot á Borussia Dortmund þegar aðeins fjórar umferðir eru eftir af þýsku deildinni.
Bæjurum nægði jafntefli til að gulltryggja titilinn annað árið í röð og í 35. skiptið frá upphafi.
Chris Führich kom Stuttgart yfir á 21. mínútu en Raphaël Guerreiro jafnað'i metin tíu mínútum síðar eftir stoðsendingu frá Jamal Musiala.
Nicolas Jackson og Alphonso Davies skoruðu síðan með fjögurra mínútna millibili fyrir hlé, báðir eftir að hafa fengið stoðsendingu frá Kólumbíumanninum Luis Díaz.
Harry Kane kom inn á sem varamaður í hálfleik og skoraði fjórða markið sex mínútum síðar þegar hann fylgdi á eftir skoti.
Stuttgart minnkaði muninn með marki Chema Andres en nær komst liðið ekki.