Enski boltinn

„Góður dagur fyrir rauða hluta Liverpool“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Mohamed Salah og Florian Wirtz fagna marki saman í sigrinum á Everton í dag. Getty/Molly Darlington

Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, var sáttur eftir dramatískan sigur Liverpool í borgarslagnum á móti Everton í ensku úrvalsdeildinni í dag.

„Leikmenn mínir gerðu það sem ég vonaði að þeir myndu gera, það sem ég bjóst við að þeir myndu gera og veittu Everton harða keppni. Að lokum var unun að sjá markið skorað því stuðningsmenn okkar á útivelli voru frábærir í dag. Góður dagur fyrir rauða hluta Liverpool,“ sagði Arne Slot.

„Við urðum betri og betri eftir því sem leið á leikinn. Þegar þeir jöfnuðu í 1-1 var það á þeirri stundu sem ég bjóst síst við því þar sem við byrjuðum seinni hálfleikinn vel. Síðan undir lokin héldum við áfram að þjarma að þeim, vorum nálægt því nokkrum sinnum, og svo er gaman fyrir okkur að skora mark sem maður myndi búast við að Everton myndi skora – úr föstu leikatriði,“ sagði Slot.

„Stuðningsmennirnir hafa séð okkur spila við tvö ótrúleg lið, PSG og Manchester City, og við höfum tapað fyrir þeim báðum. Yfir allt tímabilið hafa allir þessir leikir með takmörkuðum fjölda leikmanna í boði komið niður á okkur og kostað okkur ansi mörg stig,“ sagði Slot.

„En í dag er sannarlega dagur fyrir stuðningsmennina til að gleðjast. Það er það sem við munum gera,“ sagði Slot sem ætlar að njóta sigursins.

„Við ætlum að njóta þess. Starfslið mitt, leikmenn mínir og ég. Það er enginn munur á okkur og stuðningsmönnunum, við hefðum gjarnan viljað eiga betra tímabil en við höfum átt. Þannig hefur tímabilið okkar verið en okkur tókst að vinna og það er það mikilvægasta,“ sagði Slot.

Um meiðsli markvarðarins Giorgi Mamardashvili: „Þetta leit ekki vel út, þetta var stórt sár og hann fór beint á spítala. Við skulum sjá hvernig það fer fyrir hann en óttumst það versta – ekki varðandi langtímameiðsli heldur fyrir næstu viku,“ sagði Slot.

