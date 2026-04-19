Enski boltinn

„Hann var grátandi í hálf­leik“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Estevao liggur meiddur á vellinum en hann gerði sér strax grein fyrir að þetta væri alvarleg tognun. Getty/Julian Finney

Liam Rosenior, knattspyrnustjóri Chelsea, sagði frá því að Brasilíumaðurinn Estevao hefði verið í tárum í hálfleik eftir að hafa neyðst til að fara af velli vegna meiðsla snemma í tapi liðsins gegn Manchester United í ensku úrvalsdeildinni á laugardagskvöldið.

Brasilíski framherjinn var aðeins inni á vellinum fyrstu sextán mínúturnar áður en Rosenior neyddist til að taka hann af velli vegna meiðsla aftan í læri.

Rosenior dró ekki úr áhyggjum af alvarleika meiðsla Estevao eftir leikinn

„Hann var grátandi í hálfleik; þetta var virkilega hrikalegt fyrir hann,“ sagði Liam Rosenior.

Hinn átján ára gamli Estevao er í harðri baráttu um sæti í heimsmeistarahópi Brasilíu í sumar en þessi meiðsli gætu vissulega sett þar strik í reikninginn. Hann hefur skorað fimm mörk í fyrstu ellefu landsleikjum sínum.

„Það lítur út fyrir að þetta sé aftan í læri og það gerðist á augnabliki þegar hann er að spretta í gegn að marki þeirra í einn á einn færi – hann tognar aftan í læri á því augnabliki. Ég vona að Este komi til baka fyrr en síðar,“ sagði Rosenior.

Meiðslavandræði Chelsea enduðu ekki þar því miðjumaðurinn Enzo Fernández, sem var nýkominn aftur í hópinn eftir þvingaða pásu vegna ummæla sinna um möguleg félagaskipti til Real Madrid, neyddist einnig til að fara af velli seint í leiknum.

„Ég sá hann [Fernandez] rétt í þessu í búningsklefanum – ég held að þetta hafi verið kálfinn,“ bætti Rosenior við.

„Ég vona að þetta sé krampi; það er verið að vinna í því núna því við viljum augljóslega að hann verði klár fyrir þriðjudaginn [gegn Brighton and Hove Albion],“ sagði Rosenior.

„Hann lagði sig allan fram fyrir félagið í kvöld og ég býst ekki við neinu öðru frá manni af hans kalíberi og gæðum,“ sagði Rosenior.

