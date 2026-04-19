„Hann var grátandi í hálfleik" Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 19. apríl 2026 22:02 Estevao liggur meiddur á vellinum en hann gerði sér strax grein fyrir að þetta væri alvarleg tognun. Getty/Julian Finney Liam Rosenior, knattspyrnustjóri Chelsea, sagði frá því að Brasilíumaðurinn Estevao hefði verið í tárum í hálfleik eftir að hafa neyðst til að fara af velli vegna meiðsla snemma í tapi liðsins gegn Manchester United í ensku úrvalsdeildinni á laugardagskvöldið. Brasilíski framherjinn var aðeins inni á vellinum fyrstu sextán mínúturnar áður en Rosenior neyddist til að taka hann af velli vegna meiðsla aftan í læri. Rosenior dró ekki úr áhyggjum af alvarleika meiðsla Estevao eftir leikinn „Hann var grátandi í hálfleik; þetta var virkilega hrikalegt fyrir hann," sagði Liam Rosenior. 🚨⚠️ Liam Rosenior: "Estêvão was devastated… he was crying at half time"."It looks like another hamstring injury". pic.twitter.com/Ui0caZDkqd— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 19, 2026 Hinn átján ára gamli Estevao er í harðri baráttu um sæti í heimsmeistarahópi Brasilíu í sumar en þessi meiðsli gætu vissulega sett þar strik í reikninginn. Hann hefur skorað fimm mörk í fyrstu ellefu landsleikjum sínum. „Það lítur út fyrir að þetta sé aftan í læri og það gerðist á augnabliki þegar hann er að spretta í gegn að marki þeirra í einn á einn færi – hann tognar aftan í læri á því augnabliki. Ég vona að Este komi til baka fyrr en síðar," sagði Rosenior. Meiðslavandræði Chelsea enduðu ekki þar því miðjumaðurinn Enzo Fernández, sem var nýkominn aftur í hópinn eftir þvingaða pásu vegna ummæla sinna um möguleg félagaskipti til Real Madrid, neyddist einnig til að fara af velli seint í leiknum. „Ég sá hann [Fernandez] rétt í þessu í búningsklefanum – ég held að þetta hafi verið kálfinn," bætti Rosenior við. „Ég vona að þetta sé krampi; það er verið að vinna í því núna því við viljum augljóslega að hann verði klár fyrir þriðjudaginn [gegn Brighton and Hove Albion]," sagði Rosenior. „Hann lagði sig allan fram fyrir félagið í kvöld og ég býst ekki við neinu öðru frá manni af hans kalíberi og gæðum," sagði Rosenior. An early injury to Chelsea's Estêvão sees him replaced by former Manchester Utd man Alejandro Garnacho 🔄📺 TNT Sports and HBO Max pic.twitter.com/0ekSfIkLbp— Football on TNT Sports (@footballontnt) April 18, 2026