Fótbolti

Skoraði fyrsta lög­lega rangstöðumarkið

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Alejandro Diaz getur þakkað Arsene Wenger fyrir markið sem hann skoraði í nótt.
Mark sem hefði verið ólöglegt í öllum öðrum heimshlutum var skorað í Kanada í nótt. Nýja „dagsbirtu“-rangstöðureglan hefur nú verið formlega prófuð í fótboltanum.

Alejandro Diaz skoraði fyrsta markið í 2-2 jafntefli Pacific FC og Halifax Wanderers í kandadísku úrvalsdeildinni í nótt.

Varnarmenn Wanderers báðu um rangstöðu en hann var réttstæður samkvæmt nýjum reglum sem eru nú til prófunar í Kanada. Markið má sjá hér fyrir neðan.

„Dagsbirtu“-rangstöðureglan er hugarsmíði Arsene Wenger, fyrrum þjálfara Arsenal sem starfar nú hjá FIFA.

Rangstöðureglunni er þannig breytt að allir líkamshlutar sóknarmannsins þurfi að vera fyrir innan aftasta varnarmanns, í stað þess að menn séu dæmdir rangstæðir fyrir að vera með stóru tána rétt fyrir innan.

Prufur hafa áður verið haldnar í ungmennamótum en ekki í fullorðinsbolta fyrr en nú. Niðurstöður úr þessari prufu í Kanada verða gerðar greinilegar fyrir alþjóða dómaranefndinni í lok árs og ef nefndin fellst á það þá gæti „dagsbirtu“-rangstöðureglan tekið gildi á þarnæsta tímabili í stærstu deildum Evrópu.

FIFA Fótbolti Kanada

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið