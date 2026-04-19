Skoraði fyrsta löglega rangstöðumarkið Ágúst Orri Arnarson skrifar 19. apríl 2026 11:45 Alejandro Diaz getur þakkað Arsene Wenger fyrir markið sem hann skoraði í nótt. Mark sem hefði verið ólöglegt í öllum öðrum heimshlutum var skorað í Kanada í nótt. Nýja „dagsbirtu"-rangstöðureglan hefur nú verið formlega prófuð í fótboltanum. Alejandro Diaz skoraði fyrsta markið í 2-2 jafntefli Pacific FC og Halifax Wanderers í kandadísku úrvalsdeildinni í nótt. Varnarmenn Wanderers báðu um rangstöðu en hann var réttstæður samkvæmt nýjum reglum sem eru nú til prófunar í Kanada. Markið má sjá hér fyrir neðan. „Dagsbirtu"-rangstöðureglan er hugarsmíði Arsene Wenger, fyrrum þjálfara Arsenal sem starfar nú hjá FIFA. Rangstöðureglunni er þannig breytt að allir líkamshlutar sóknarmannsins þurfi að vera fyrir innan aftasta varnarmanns, í stað þess að menn séu dæmdir rangstæðir fyrir að vera með stóru tána rétt fyrir innan. Prufur hafa áður verið haldnar í ungmennamótum en ekki í fullorðinsbolta fyrr en nú. Niðurstöður úr þessari prufu í Kanada verða gerðar greinilegar fyrir alþjóða dómaranefndinni í lok árs og ef nefndin fellst á það þá gæti „dagsbirtu"-rangstöðureglan tekið gildi á þarnæsta tímabili í stærstu deildum Evrópu.