Erlent

Skotið þrátt fyrir heimild frá hernum: Á­hafnir til­kynna á­rásir á Hor­mússundi

Eiður Þór Árnason skrifar
Gervihnattarmynd af Hormússundi sem tekin var 7. apríl 2026. Getty/maps4media

Tveir bátar Íranska byltingarvarðarins hafa skotið á olíuflutningaskip á Hormússundi, að sögn Sjóviðskiptastofnunar Bretlands (UKMTO). Átti atvikið sér stað tuttugu sjómílur norðaustur af Óman. Olíuflutningaskipið og áhöfnin eru sögð heil á húfi.

BBC greinir frá en Reuters hefur eftir heimildarmönnum að minnst tvö kaupskip hafi orðið fyrir skothríð þegar þau reyndu að fara um sundið. Fyrirtæki tilkynnti UKMTO að gámaskip hafi orðið fyrir óþekktum kasthlut sem olli skemmdum á nokkrum gámum. Enginn eldur eða umhverfisáhrif voru tilkynnt atvikið er sagt hafa átt sér stað 25 sjómílur norðaustur af Óman.

Nokkur skip fengu skilaboð frá íranska sjóhernum þar sem sagði að Hormússundi hefði verið lokað aftur, að því er heimildarmenn úr skipaiðnaðinum tjá Reuters.

Íranski sjóherinn sagði áhöfnum olíuflutningaskipana að engum skipum væri heimilt að fara um sundið, bæta heimildarmennirnir við. 

Írönsk stjórnvöld tilkynntu í gær að sundið yrði opið fyrir skipaumferð á meðan vopnahlé þeirra og Bandaríkjanna væri enn í gildi, eða til 22. apríl. Olíuverð lækkaði í kjölfarið en sundinu var svo skyndilega lokað aftur.

Skotið á skipið þrátt fyrir heimild

Skipagagnafyrirtækið TankerTrackers.com segist hafa undir höndum upptöku þar sem skipverji um borð í indversku olíuflutningaskipi fullyrðir að áhöfn hafi verið búin að fá heimild til að færa sig frá íranska sjóhernum áður en skotið var á þá. Flutningaskipið sé með tvær milljónir tunna af írakskri olíu um borð. 

Íranskur ríkismiðill greindi frá því í morgun að herinn myndi loka Hormússundi eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti neitaði að aflétta herkví sinni. 

Frakkland og Bretland hyggjast leiða alþjóðlega aðgerð sem miðar að því að halda sundinu opnu. Forsenda fyrir því sé að varanlegt vopnahlé náist á svæðinu. 

Um fimmtungur af olíuframleiðslu heimsins og fljótandi gasi er jafnan flutt í gegnum Hormússund sem er staðsett fyrir sunnan Íran en það hefur meira og minna verið lokað frá því að Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran í febrúar. Hefur þetta haft mikil áhrif á alþjóðahagkerfið en einnig er stór hluti hráefna í áburðarframleiðslu fluttur um svæðið. Hafa hjálparstofnanir því varað við hættunni á fæðuskorti í þróunarríkjum. 

Fréttin hefur verið uppfærð.

Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Bandaríkin

Hormússundi lokað á ný

Íranir hafa lokað Hormússundi á ný eftir að Bandaríkjaforseti neitaði að aflétta herkví á landið. Í kjölfar þess að opnað var fyrir umferð um Hormússund í gær ræddi Bandaríkjaforseti við fjölda blaðamanna og staðhæfði að Íranir hefðu samþykkt að gefa upp úranauðgunina sína. Orðin fóru illa í íranska ráðamenn sem saka forsetann um lygar.

Bretar og Frakkar ætla að leiða að­gerðir við Hor­mússund

Olíuverð féll í dag eftir að stjórnvöld í Íran fullyrtu að Hormússundi yrði haldið opnu á meðan vopnahlé er í gildi. Sundið hefur formlega verið opnað fyrir umferð að sögn Bandaríkjaforseta og utanríkisráðherra Írans. Frakkland og Bretland hyggjast leiða alþjóðlega aðgerð sem miðar að því að halda sundinu opnu.

Hormússundið opið á ný

Hormússundið hefur formlega verið opnað fyrir umferð samkvæmt utanríkisráðherra Írana og Bandaríkjaforseta. 

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið