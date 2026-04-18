Skotið þrátt fyrir heimild frá hernum: Áhafnir tilkynna árásir á Hormússundi Eiður Þór Árnason skrifar 18. apríl 2026 11:26 Gervihnattarmynd af Hormússundi sem tekin var 7. apríl 2026. Getty/maps4media Tveir bátar Íranska byltingarvarðarins hafa skotið á olíuflutningaskip á Hormússundi, að sögn Sjóviðskiptastofnunar Bretlands (UKMTO). Átti atvikið sér stað tuttugu sjómílur norðaustur af Óman. Olíuflutningaskipið og áhöfnin eru sögð heil á húfi. BBC greinir frá en Reuters hefur eftir heimildarmönnum að minnst tvö kaupskip hafi orðið fyrir skothríð þegar þau reyndu að fara um sundið. Fyrirtæki tilkynnti UKMTO að gámaskip hafi orðið fyrir óþekktum kasthlut sem olli skemmdum á nokkrum gámum. Enginn eldur eða umhverfisáhrif voru tilkynnt atvikið er sagt hafa átt sér stað 25 sjómílur norðaustur af Óman. Nokkur skip fengu skilaboð frá íranska sjóhernum þar sem sagði að Hormússundi hefði verið lokað aftur, að því er heimildarmenn úr skipaiðnaðinum tjá Reuters. Íranski sjóherinn sagði áhöfnum olíuflutningaskipana að engum skipum væri heimilt að fara um sundið, bæta heimildarmennirnir við. Írönsk stjórnvöld tilkynntu í gær að sundið yrði opið fyrir skipaumferð á meðan vopnahlé þeirra og Bandaríkjanna væri enn í gildi, eða til 22. apríl. Olíuverð lækkaði í kjölfarið en sundinu var svo skyndilega lokað aftur. Skotið á skipið þrátt fyrir heimild Skipagagnafyrirtækið TankerTrackers.com segist hafa undir höndum upptöku þar sem skipverji um borð í indversku olíuflutningaskipi fullyrðir að áhöfn hafi verið búin að fá heimild til að færa sig frá íranska sjóhernum áður en skotið var á þá. Flutningaskipið sé með tvær milljónir tunna af írakskri olíu um borð. “Sepah Navy! Motor Tanker Sanmar Herald! Sanmar Herald! Sepah Navy! You gave me clearance! You gave me clearance to go! Sepah Navy! Sepah Navy! This is motor tanker Sanmar Herald! You gave me clearance to go! My name second on your list! You gave me clearance to go! You are…— TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) April 18, 2026 Írönsk stjórnvöld tilkynntu í gær að sundið yrði opið fyrir skipaumferð á meðan vopnahlé þeirra og Bandaríkjanna væri enn í gildi, eða til 22. apríl. Olíuverð lækkaði í kjölfarið en sundinu var svo skyndilega lokað aftur. Íranskur ríkismiðill greindi frá því í morgun að herinn myndi loka Hormússundi eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti neitaði að aflétta herkví sinni. Kharg-eyja Hormússund JEMEN S.A.F. TYRKLAND SÝRLAND SÁDI-ARABÍA ÓMAN ÍRAK ÍRAN JÓRDANÍA EGYPTALAND LÍBANON ÍSRAEL KÚVEIT KÝPUR PALESTÍNA Kharg-eyja Teheran Hormússund BAREIN KATAR Frakkland og Bretland hyggjast leiða alþjóðlega aðgerð sem miðar að því að halda sundinu opnu. Forsenda fyrir því sé að varanlegt vopnahlé náist á svæðinu. Um fimmtungur af olíuframleiðslu heimsins og fljótandi gasi er jafnan flutt í gegnum Hormússund sem er staðsett fyrir sunnan Íran en það hefur meira og meira verið lokað frá því að Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran í febrúar. Hefur þetta haft mikil áhrif á alþjóðahagkerfið en einnig er stór hluti hráefna í áburðarframleiðslu fluttur um svæðið. Hafa hjálparstofnanir því varað við hættunni á fæðuskorti í þróunarríkjum. Fréttin hefur verið uppfærð. Orðin fóru illa í íranska ráðamenn sem saka forsetann um lygar. 18. apríl 2026 08:46 Bretar og Frakkar ætla að leiða aðgerðir við Hormússund Olíuverð féll í dag eftir að stjórnvöld í Íran fullyrtu að Hormússundi yrði haldið opnu á meðan vopnahlé er í gildi. Sundið hefur formlega verið opnað fyrir umferð að sögn Bandaríkjaforseta og utanríkisráðherra Írans. Frakkland og Bretland hyggjast leiða alþjóðlega aðgerð sem miðar að því að halda sundinu opnu. 17. apríl 2026 21:42 Hormússundið opið á ný Hormússundið hefur formlega verið opnað fyrir umferð samkvæmt utanríkisráðherra Írana og Bandaríkjaforseta. 17. apríl 2026 14:04 