Enski boltinn

Sjáðu sigur­mark Cunha, Tottenham tapa stigum og hjólhestinn hjá miðverðinum

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Nokkur glæsileg mörk voru skoruð í gær en því miður fyrir Tottenham dugðu þau ekki öll til sigurs.
Nokkur glæsileg mörk voru skoruð í gær en því miður fyrir Tottenham dugðu þau ekki öll til sigurs.

Fimm leikir fóru fram í ensku úrvalsdeildinni í gær og mörkin úr fjórum þeirra má finna hér fyrir neðan, ásamt magnaðri markvörslu sem hélt einum leiknum markalausum. 

Chelsea - Manchester United 0-1

Manchester United sótti þrjú stig á Stamford Bridge eftir sigur á Chelsea. Matheus Cunha skoraði sigurmarkið undir lok fyrri hálfleiks.

Klippa: Chelsea - Manchester United 0-1

Tottenham - Brighton 2-2

Snilldarmark Xavi Simons var á góðri leið með að tryggja Tottenham fyrsta deildarsigurinn á árinu 2026 og koma liðinu upp úr fallsæti en Brighton & Hove Albion tryggði sér 2-2 jafntefli með marki í uppbótartíma.

Klippa: Tottenham - Brighton 2-2

Leeds - Wolves 3-0

Leeds fór langt með að bjarga sér frá falli og senda Úlfana niður í næstefstu deild með 3-0 sigri í leik liðanna. Miðvörðurinn James Justin skoraði fyrsta markið úr hjólhestaspyrnu en framherjarnir Noah Okafor og Dominic Calwert Lewin bættu svo við.

Klippa: Leeds - Wolves 3-0

Newcastle - Bournemouth 1-2

Bournemouth vann 1-2 sigur gegn Newcastle á St. James Park. Leikmenn Bournemouth lögðu upp öll þrjú mörk leiksins.

Klippa: Newcastle - Bournemouth 1-2

Brentford - Fulham 0-0

Brentford og Fulham gerðu 0-0 jafntefli í 32. umferð ensku úrvalsdeildarinnar. Bernd Leno átti heimsklassa markvörslu undir lok leiks sem bjargaði stiginu fyrir gestina.

Klippa: Brentford - Fulham 0-0
