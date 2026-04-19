Fimm leikir fóru fram í ensku úrvalsdeildinni í gær og mörkin úr fjórum þeirra má finna hér fyrir neðan, ásamt magnaðri markvörslu sem hélt einum leiknum markalausum.
Manchester United sótti þrjú stig á Stamford Bridge eftir sigur á Chelsea. Matheus Cunha skoraði sigurmarkið undir lok fyrri hálfleiks.
Snilldarmark Xavi Simons var á góðri leið með að tryggja Tottenham fyrsta deildarsigurinn á árinu 2026 og koma liðinu upp úr fallsæti en Brighton & Hove Albion tryggði sér 2-2 jafntefli með marki í uppbótartíma.
Leeds fór langt með að bjarga sér frá falli og senda Úlfana niður í næstefstu deild með 3-0 sigri í leik liðanna. Miðvörðurinn James Justin skoraði fyrsta markið úr hjólhestaspyrnu en framherjarnir Noah Okafor og Dominic Calwert Lewin bættu svo við.
Bournemouth vann 1-2 sigur gegn Newcastle á St. James Park. Leikmenn Bournemouth lögðu upp öll þrjú mörk leiksins.
Brentford og Fulham gerðu 0-0 jafntefli í 32. umferð ensku úrvalsdeildarinnar. Bernd Leno átti heimsklassa markvörslu undir lok leiks sem bjargaði stiginu fyrir gestina.