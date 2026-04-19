Enski boltinn

Arne Slot: Tapið í Meistara­deildinni gæti hjálpað Liverpool

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, sá sína menn detta út í Meistaradeildinni í vikunni.
Getty/Jan Kruger

Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, sagði á blaðamannafundi fyrir leik helgarinnar að brotthvarf Liverpool úr Meistaradeildinni gæti hjálpað liðinu í baráttunni um að tryggja sér sæti í Meistaradeildinni aftur á næsta tímabili.

Eina markmið Liverpool núna verður að reyna að tryggja sér sæti meðal fimm efstu liða ensku úrvalsdeildarinnar eftir 4-0 tap samanlagt gegn Paris Saint-Germain í átta liða úrslitum í vikunni.

Það kom í kjölfar þess að liðið steinlá gegn Manchester City í ensku bikarkeppninni. Allt þetta þýðir að leikmenn Slots eru með léttari leikjadagskrá en sumir keppinautar þeirra.

2-0 sigurinn gegn Fulham um síðustu helgi þýðir að liðið situr í fimmta sæti, fjórum stigum á undan Chelsea og þremur á eftir Aston Villa og Manchester United þegar sex leikir eru eftir.

Margir spilað margar mínútur

„Ef þú horfir á þá 15, 20, 25 leikmenn sem hafa spilað flestar mínútur á þessu tímabili, þá eru margir þeirra frá okkur,“ sagði Arne Slot.

„Það segir manni mikið og er ein af ástæðunum fyrir því að við höfum verið svolítið óstöðugir, kannski af hverju við höfum fengið á okkur svo mörg mörk seint í leikjum, því það eru alltaf sömu leikmennirnir,“ sagði Slot.

„Kannski frá því sjónarhorni er það gott að við séum ekki lengur í Evrópukeppni, en ég myndi klárlega frekar vilja spila í Evrópu því það gefur hópnum líka orku ef þú kemst í undanúrslit Meistaradeildarinnar,“ sagði Slot.

Höfum aðeins meiri tíma til að æfa

„Ég sé það ekki sem jákvæðan hlut að við séum úr leik en það er raunveruleikinn og við höfum aðeins meiri tíma til að æfa núna,“ sagði Slot.

Fyrsti af þessum sex leikjum er á sunnudaginn gegn grönnunum í Everton, en það verður fyrsta heimsókn Liverpool á Hill Dickinson-leikvanginn.

„Þetta er alltaf mjög sérstakur leikur, það skiptir ekki máli hvort þetta sé 60. leikurinn sem er spilaður á leikvanginum, en ef þetta er sá síðasti sem er spilaður á leikvangi eða sá fyrsti, þá gerir það hann enn sérstakari, ef það er þá mögulegt,“ sagði Slot.

Mjög sérstakur leikur fyrir þá

„Auðvitað eru þeir á mjög góðum stað um þessar mundir. Þetta verður alltaf mjög sérstakur leikur fyrir þá, en líka fyrir okkur,“ sagði Slot.

Í fyrstu heimsókn Slots til Everton á síðasta tímabili var um að ræða síðasta grannaslaginn á Goodison Park, þar sem James Tarkowski jafnaði metin á áttundu mínútu í uppbótartíma.

Slot, aðstoðarmaðurinn Sipke Hulshoff, Abdoulaye Doucouré hjá Everton og miðjumaður Liverpool, Curtis Jones, fengu allir rautt spjald í miklum látum í lokin, en stjóri Liverpool var ævareiður út í dómarann Michael Oliver.

Höfðu ekki áhrif á mig á síðasta tímabili

„Áhorfendurnir höfðu ekki áhrif á mig á síðasta tímabili, dómaraskipan hafði áhrif á mig,“ sagði Slot þegar hann var spurður hvort hann byggi vonir við að andrúmsloftið yrði öðruvísi á nýjum heimavelli Everton.

„Síðasta tímabil var minn fyrsti Merseyside-grannaslagur á þeim leikvangi, þannig að ef við myndum spila á sama leikvangi myndi ég líklega vita við hverju ég ætti að búast. En ég held að leikvangur sé ekki hávær, það eru yfirleitt stuðningsmenn sem eru háværir,“ sagði Slot.

„Hversu mikill munurinn verður, skal ég segja ykkur eftir helgi. Ég held að stuðningsmenn þeirra verði háværir, eins og okkar stuðningsmenn verða líka,“ sagði Slot.

Enski boltinn Liverpool FC Everton FC

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið