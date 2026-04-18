Funduðu með forstjóranum þrátt fyrir lögsókn Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 18. apríl 2026 11:01 Dario Amodei er forstjóri Anthropic. Getty Fulltrúar Hvíta hússins funduðu með forstjóra gervigreindarfyrirtækisins Anthropic sem hefur lögsótt ákvörðun varnarmálaráðherra Bandaríkjanna. Anthropic hefur birt nýja gervigreind sem er umtalsvert öflugri en núverandi tækni. Í síðustu viku kynnti Anthropic til sögunnar Claude Mythos, nýtt gervigreindarlíkan, sem ákveðið var að gera ekki aðgengilegt almenningi þar sem afleiðingarnar gætu orðið geigvænlegar. Kerfið hafi fundið yfir þúsund veikleika og öryggisbresti í sumum þekktustu stýrikerfum og vöfrum heims. Þess í stað ákvað Anthropic að gefa fjörutíu tæknirisum aðgang að forritinu til að gera þeim kleift að tryggja hugbúnað sinn fyrir mögulegum tölvuárásum. Viku síðar fundaði Dario Amodei, forstjóri Anthropic, með Scott Bessent fjármálaráðherra og Susie Wiles, starfsmannastjóra Donalds Trump í Hvíta húsinu. „Við ræddum tækifæri til samvinnu og ræddum nálganir og siðareglur til að takast á við áskoranir sem fylgja því að stækka þessa tækni," sagði Hvíta húsið samkvæmt BBC. Fundurinn kemur á óvart þar sem Anthropic hefur átt í erjum við bandarísk stjórnvöld. Eftir að Amodei neitaði að undirrita samstarfssamning við varnarmálaráðuneytið um notkun Pentagon á vöru Anthropic. Hann sagðist ekki getað undirritað samninginn með góðri samvisku þar sem í honum fælist heimild Pentagon til að nota gervigreindina í að fylgjast með íbúum Bandaríkjanna og búa til sjálfvirk vopn knúin af gervigreind. Vegna þessa skilgreindi Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, fyrirtækið sem áhættu í framboðskeðjunni. Það þýðir að tæknin er ekki talin nægilega örugg til notkunar hjá hinu opinbera. Það var í fyrsta skipti sem bandarískt fyrirtæki var skilgreint sem slíkt en Anthropic hefur verið notað af hátt settum aðilum í hinu opinbera og á vegum hersins frá árinu 2024. Vegna þessa lögsótti Anthropic varnarmálaráðuneytið. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði fyrirtækið vera „vinstrisinnaða fávita" (e. left wing nut jobs) þegar fregnir af lögsókninni bárust. „Við þurfum þá ekki, við viljum þá ekki og við munum ekki eiga í viðskiptum við þá aftur," skrifaði hann í færslu á Truth Social. Þegar hann var spurður á opinberum fundi í gær um fundinn sagðist hann ekki hafa hugmynd um að slíkur fundur hefði átt sér stað.