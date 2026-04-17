Lampard kom Coventry upp í úrvalsdeildina eftir 25 ára bið

Frank Lampard og Coventry City eru komnir upp í ensku úrvalsdeildina en það gerðu þeir í kvöld með því að ná í eitt stig á móti Blackburn.
Bobby Thomas skoraði jöfnunarmarkið seint í leiknum og tryggði Coventry 1-1 jafntefli og stigið sem vantaði.
Nú bíða viðureignir við risa eins og Manchester City, Arsenal og Liverpool. Þetta er í fyrsta sinn í 25 ár sem Coventry spilar í efstu deild og leiðin þangað hefur verið allt annað en auðveld.
Þeir hafa farið allt niður í fjórðu efstu deild á tímabili, en eftir komu Frank Lampard hafa þeir tekið síðasta skrefið.
Lampard sjálfur hefur upplifað bæði sigra og ósigra sem knattspyrnustjóri. Hann hefur stýrt félögunum Derby, Chelsea og Everton með misjöfnum árangri. Coventry og Lampard virðast hins vegar passa vel saman.