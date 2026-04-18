Knattspyrnukonurnar sem urðu eftir Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 18. apríl 2026 23:17 Fatemeh Pasandideh í leik með íranska landsliðinu á Asíumótinu í mars. Getty/Matthew Starling/ Knattspyrnukonurnar í íranska kvennalandsliðinu í fótbolta sem urðu eftir í Ástralíu eftir Asíubikar kvenna eru að hefja nýtt líf fjarri sviðsljósinu. Þær dreymir samt um að snúa aftur í fremstu röð í fótboltanum. Fatemeh Pasandideh og Atefeh Ramezanisadeh sendu frá sér yfirlýsingu þar sem þær „biðja af virðingu" um „næði og frið". Fimm vikur eru liðnar síðan hópur sex leikmanna og eins starfsmanns fékk hæli í Ástralíu, áður en fimm úr hópnum sneru aftur til Írans en tvær knattspyrnukonur, Pasandideh og Ramezanisadeh, urðu eftir. „Á þessu stigi er aðaláhersla okkar á öryggi okkar, heilsu og að hefja það ferli að endurbyggja líf okkar," sögðu þær. „Við erum afreksíþróttakonur og það er enn draumur okkar að halda áfram íþróttaferli okkar hér í Ástralíu. Hins vegar erum við ekki enn tilbúnar að ræða opinberlega um reynslu okkar." Yfirlýsingunni var deilt af Brisbane Roar, sem hafði boðið leikmönnunum að æfa með A-deildar félaginu í síðasta mánuði. Þær lýstu einnig yfir þakklæti til ástralskra stjórnvalda fyrir að „veita okkur mannúðarvernd og öruggt skjól í þessu fallega landi" og bættu við: „Sú samkennd og stuðningur sem okkur hefur verið sýndur á þessum erfiðum tímum hefur veitt okkur von um framtíð þar sem við getum lifað og keppt í öryggi."