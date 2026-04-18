Snilldarmark Xavi Simons var á góðri leið með að tryggja Tottenham fyrsta deildarsigurinn á árinu 2026 og koma liðinu upp úr fallsæti en Brighton & Hove Albion tryggði sér 2-2 jafntefli með marki í uppbótartíma.
Úrslitin eru gríðarlega svekkjandi fyrir Tottenham-liðið sem hélt að það væri að landa lífsnauðsynlegum sigri sem hefði verið mikil vítamínsprauta fyrir bæði leikmenn og stuðningsmenn félagsins.
Stigið var ekki nóg til að koma Tottenham upp úr fallsætinu en liðið er stigi á eftir West Ham.
Enginn var svekktari í leikslok en Xavi Simons sem hefði verið hetja félagsins eftir að hafa verið með mark og stoðsendingu í kvöld.
Þetta var annar leikur Tottenham undir stjórn Roberto De Zerbi og eftir súrt tap í fyrsta leik var allt annað að sjá til liðsins í kvöld.
Pedro Porro kom Tottenham yfir með skallamarki eftir stoðsendingu Xavi Simons en Brighton náði að jafna metin í uppbótartíma fyrri hálfleiks þegar Kaoru Mitoma skoraði með viðstöðulausu skoti eftir fyrirgjöf Pascal Gross.
Þá var komið að snilldarmarki frá Xavi Simons sem fékk boltann frá Lucas Bergvall, tók nokkur hikandi skref í aðhlaupinu áður en hann leikur á varnarmann og skrúfar boltann upp í samskeytin.
Algjörlega stórkostlegt mark og fagnaðarlætin endurspegluðu líka mikilvægi þess.
Á fjórðu mínútu í uppbótartíma kom áfallið þegar Jan Paul van Hecke komst fram hjá Kevin Danso við endalínuna og lagði út á Georginio Rutter sem skoraði með föstu skoti.
Þetta hefði getað orðið fyrsti deildarsigur Tottenham síðan 28. desember 2025 en liðið hefur nú leikið fimmtán leiki í röð í ensku úrvalsdeildinni án þess að fagna sigri.