Cecilía Rán Rúnarsdóttir segir stelpurnar okkar hafa lært mikið af síðasta leik gegn Englandi og vonast eftir einhverju sérstöku þegar liðin mætast á gulleitum Laugardalsvelli í dag.
Ríkjandi Evrópumeistarar Englands eru komnir hingað til lands eftir sigur gegn heimsmeisturum Spánar á þriðjudag.
Ísland vann Úkraínu 1-0 á sama tíma, í leik sem fór fram á frekar gulleitum Laugardalsvelli.
Cecilía kvartar ekki undan aðstæðum en vonar að Englendingar muni gera það.
„Grasið er bara fínt miðað við apríl á Íslandi. Það er kannski erfitt að hafa grasið fullkomið þegar veðrið er svona misjafnt. Við gerðum samt bara það besta úr því og þetta var fínt fyrir okkur en kannski ekki jafn fínt fyrir Englendinga sem voru að spila fyrri leikinn á Wembley.“
England býr yfir einu besta landsliði heims og vann sannfærandi 2-0 sigur í fyrri leiknum gegn Íslandi.
„Þetta eru heimsklassaleikmenn í öllum stöðum en við erum með góða leikmenn í okkar liði og ef við spilum bara sem lið þá gerum við vonandi eitthvað sérstakt.“
Bæði mörk Englands í fyrri leik liðanna voru skoruð eftir fyrirgjafir, þannig að það er kannski augljóst hvað þarf að laga?
„Þær vilja auðvitað mikið komast í cut-back stöður og við erum að vinna mikið í því. Við erum búnir að fara yfir fyrir leikinn og sáum hvað við getum bætt. Og auðvitað þegar við fáum á okkur mörk þá getum við bætt það.“
Cecilía er leikmaður Inter á Ítalíu, eins og Karólína Lea Vilhjálmsdóttir og Telma Ívarsdóttir. Þær stöllur mættu frekar svekktar í þetta landsliðsverkefni eftir tvö slæm töp á móti Roma.
„Jú við duttum út úr bikarnum í undanúrslitum á móti þeim og svo í síðasta leiknum fyrir landsleikjahlé töpuðum við toppslag á móti Roma. Við verðum bara að hefna okkar á næsta ári.“
Fyrsti leikur Inter eftir landsleikjahlé verður svo Íslendingaslagur gegn Genoa, liðinu sem landsliðskonan Birta Georgsdóttir spilar með.
„Já það verður erfiður leikur. Genoa verður að vinna alla leiki sem eftir eru til að halda sér uppi. Þær eru í svakalegri botnbaráttu en við verðum líka að vinna þennan leik, þetta verður hörkuleikur.“