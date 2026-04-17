Donald Trump Bandaríkjaforseti segist bjartsýnn á að samningar náist milli stjórnvalda í Líbanon og Ísrael á næstu dögum en í gær tilkynnti hann um tíu daga vopnahlé á svæðinu sem gekk í gildi í gærkvöldi.
Hann boðar nú leiðtogafund milli Ísraels og Líbanon en slíkur fundur hefur ekki verið haldinn í um fjörutíu ár. Vopnahléið tók gildi klukkan níu í gærkvöldi að íslenskum tíma og fram að því voru bardagar í gangi á milli Ísraela og vígamanna Hezbollah samtakanna sem starfa í Líbanon. Aðkoma þeirra að þessum samningum er hinsvegar óljós og segir Trump að það verði verkefni stjórnvalda í Líbanon að ná tökum á Hezbollah og sjá til þess að þeir fylgi gerðum samningum.
Ísraelar hafa frá því árásirnar á Íran hófust sótt langt inn í Líbanon og helgað sér það landsvæði sem þeir kalla öryggissvæði. Þrátt fyrir vopnahléið ætla þeir sér ekki að yfirgefa það land og hafa varað fólkið sem þar bjó áður við því að snúa aftur til síns heima.
Þá áskilja Ísraelar sér einnig rétt til að bregðast við í sjálfsvörn, verði á þá ráðist á meðan á vopnahléinu stendur.
Donald Trump Bandaríkjaforseti segir Ísraelsmenn og Líbana hafa komist að samkomulagi um tíu daga vopnahlé sem á að taka gildi klukkan 22 í kvöld að íslenskum tíma.
Donald Trump Bandaríkjaforseti segir leiðtoga Ísrael og Líbanon munu ræða saman í dag um mögulegt vopnahlé. Frá þessu greindi hann á Truth Social en nefndi leiðtogana ekki á nafn. Áður höfðu fjölmiðlar greint frá því að Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísrael, sætti þrýstingu af hálfu Bandaríkjanna um að ganga að samningaborðinu.