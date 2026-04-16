Donald Trump Bandaríkjaforseti segir leiðtoga Ísrael og Líbanon munu ræða saman í dag um mögulegt vopnahlé. Frá þessu greindi hann á Truth Social en nefndi leiðtogana ekki á nafn. Áður höfðu fjölmiðlar greint frá því að Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísrael, sætti þrýstingu af hálfu Bandaríkjanna um að ganga að samningaborðinu.
Þess ber að geta að forsetaskrifstofa Líbanon sagði í samtali við BBC að engar fyrirætlanir væru uppi um viðræður við Ísrael. Þá standa árásir Ísraels á skotmörk í Líbanon enn yfir.
Fregnir bárust einnig af því í gær að Bandaríkjamenn hefðu óskað eftir framlengingu á hinu tveggja vikna vopnahléi sem nú er í gildi. Karoline Leavitt, fjölmiðlafulltrúi Hvíta hússins, sagði þetta ekki rétt en að aðilar ættu í samskiptum og Bandaríkjastjórn væri vongóð um árangur.
Wang Yi, utanríkisráðherra Kína, hefur hvatt Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Íran, til að beita sér fyrir opnun Hormuz-sunds. Wang sagði að virða þyrfti sjálfsákvörðunarrétt og öryggi Íran á sundinu en á sama tíma þyrfti að tryggja örugga umferð um sundið. Allir aðilar hefðu hag af opnun sundsins.
Bandaríkjamenn hafa hótað frekari refsiaðgerðum gegn Íran og fjármálaráðherrann Scott Bessent sagði þær myndu jafngilda sprengjuárás.