Í dag laugardag er stór dagur hjá Fiskikóngurinn á Sogavegi í Reykjavík þar sem efnt verður til opnunarhátíðar í tilefni af stækkun verslunarinnar. Gestum verður boðið upp á alls kyns tilboð, humarsúpusmakk og skemmtilega stemningu sem auðvitað er í anda mannsins á bak við fyrirtækið, Kristjáns Berg, best þekktur sem Fiskikóngurinn sjálfur.
„Þetta er í raun ný fiskbúð en þó sama gamla góða starfsfólkið,“ segir Kristján.
Á opnunarhátíðinni í dag, sem stendur yfir milli kl. 10 og 15, verður nóg um að vera. Allur fiskur verður á 20 prósenta afslætti og það sama gildir um humar í öllum stærðum. Þá verður einnig boðið upp á humarsúpusmakk og sérstök tilboð á bæði humarsúpu og skelflettum humri fyrir þá sem vilja taka veisluna með sér heim.
„Svo er grillvertíðin byrjuð og fólk er farið að grilla fisk miklu meira en áður. Ég held að allir þessir skemmtilegu matreiðsluþættir í sjónvarpinu hafi aukið áhuga landsmanna og mér finnst fólk miklu óhræddara en áður við að prófa sig áfram með nýjar fisktegundir á grillið.“
Í versluninni má nú finna fjölbreytt úrval af sjávarréttum fyrir grillið, meðal annars stórlúðu, túnfisk, risarækjur og grillspjót. Þá eru einnig komin svartfuglsegg og hin vinsæla signa grásleppa frá Drangsnesi.
Þegar Kristján keypti húsið árið 2008 var það aðeins 99 fermetrar. Í dag er Fiskikóngurinn kominn í 600 fermetra og hefur því sexfaldað stærð sína. Fyrirtækið þjónustar í dag bæði einstaklinga, mötuneyti og leikskóla og starfsfólkið telur um tuttugu manns.
„Við erum söluhæsta fiskbúð landsins,“ segir hann stoltur. „Á hverjum degi fara á milli 300 og 700 færslur í gegn hjá okkur og auðvitað eru mánudagarnir vinsælasti enda gömul hefð hjá Íslendingum að byrja vikuna á fiski.“
„Ágúst er stærsti mánuðurinn hjá okkur sem kemur sjálfsagt mörgum á óvart,“ segir Kristján. „Þá er fólk almennt orðið þreytt á grilluðum pylsum og kjöti eftir sumarið og vill borða ferskan fisk, hvort sem það er steiktur fiskur, fiskréttur í ofni eða grillaður fiskur.“
Fiskikóngurinn hvetur sem flesta til að kíkja í heimsókn í dag milli kl. 10 og 15 og fagna með starfsfólki Fiskikóngsins. „Við höfum rekið fiskbúðina í 36 ár og erum enn á sömu kennitölunni, geri aðrir betur. Við erum hvergi nærri hætt og stefnum á að þjónusta landann með úrvals fiski um ókomna tíð.“