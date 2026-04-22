Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Karólína Helga Símonardóttir er oddviti Viðreisnar í Hafnarfirði.
Ég heiti Karólína Helga Símonardóttir og er oddviti Viðreisnar í Hafnarfirði. Ég er gift Magnúsi Birni og saman eigum við sex börn á öllum aldri og einn hund. Þó ég sé hvorki fædd né uppalin í Hafnarfirði, er bærinn heimili mitt. Hér hef ég búið lengur en á Tálknafirði, þar sem ég ólst upp.
Fyrir mér er Hafnarfjörður samfélag sem sameinar menningu, náttúru, sjávarbrag og hlýjan bæjarbrag, sem ég er staðráðin í að styrkja.
Ég vil efla leik- og grunnskóla, bæta starfsumhverfi og byggja upp samþætt og aðgengilegt velferðarkerfi sem styður börn, fjölskyldur, eldra fólk og fólk með stuðningsþarfir, með skýrum og stuttum boðleiðum. Þá vil ég byggja upp lífsgæðakjarna fyrir eldri borgara, bæta umferðarmál og tengja bæinn betur saman.
Ég tala fyrir ábyrgum fjármálum og lækkun skulda til að skapa meira svigrúm í grunnþjónustu. Græn svæði, betri tengingar, hreinni og heilbrigðari bær, samfélagsgarðar og örugga stíga.
Ég trúi á gagnsæi, fagmennsku og raunverulegt íbúalýðræði og er tilbúin að leiða Hafnarfjörð inn í sterka og sjálfbæra framtíð.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Ef ég mætti ekki búa í Hafnarfirði myndi ég fara á stað sem er gjörólíkur honum, því það er einfaldlega ekkert sveitarfélag sem kemur í staðin fyrir Hafnarfjörð. Ég þyrfti að hafa stutt í menningu, náttúru og helst bryggju. Þá væri miðbær Reykjavíkur líklega næst á lista, allt öðruvísi en vinalegi bæjarbragurinn sem ég elska við Hafnarfjörð“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Ég er lestrarhestur, lesið þær margar. Mér finnst því erfitt að velja eina bók, ég hugsa að Svartfugl eftir Gunnar Gunnarsson sé sú bók sem er mér efst í huga og LoveStar eftir Andra Snæ Magnason. Mjög ólík ritverk en áhrifamikil hvort á sinn hátt.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Ég mun leggja til að Hafnarfjarðarbær leggi sérstaka áherslu á niðurgreiðslu lána til að draga úr vaxtakostnaði, sem áætlaður er 2,6 milljarðar árið 2026. Ég legg jafnframt áherslu á hagræðingu án þjónustuskerðingar, endurskoðun fjárfestinga, tímasetningu verkefna og eflingu sameiginlegra innkaupa og útboða til að ná fram verulegum sparnaði.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Ég myndi verja fjármununum til að styrkja börn og ungmenni. Forgangur væri að efla leik‑ og grunnskóla, bæta starfsaðstæður nemenda og starfsmanna og styrkja velferðarþjónustu sem tryggir öryggi og stuðning fjölskyldna. Með því að fjárfesta í börnunum okkar styrkjum við framtíðina.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Hvað svo?“, og ég er þegar byrjuð að skrifa hana. Titillinn fangar þrautseigju mína. Lífsreynslan mín hefur verið fjölbreytt. Oft segi ég í gríni að hún sé svo mikil að ég sé líklega komin yfir sextugt ef aldur væri talinn í lífsreynslu. Það er þó einmitt þessi reynsla sem hefur mótað mig og gert mig sterkari.“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Ég nota hvort tveggja. Ég er oft upptekin og næ ekki alltaf í símann nema hringt sé á réttum tíma. Mér finnst hentugra að senda skilaboð ef málið er einfalt, ekki tímaþröng og gott að hafa samskiptin skrifleg. Ég kýs að hringja þegar málið er flókið, krefst samráðs eða nánari útskýringa.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Ég er ekki alveg viss - líklega þyrfti ég að spyrja félaga mína í Viðreisn. Ef eitthvað er, þá er það kannski sú óvinsæla skoðun að ég drekk ekki bjór og er alveg hörmuleg í karókí.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Sem mannfræðingur hef ég alltaf haft áhuga á því hvað mótar hegðun samfélaga. Ef ég gæti orðið sérfræðingur í einhverju strax, væri það Digital Anthropology, hvernig við nýtum gervigreind þannig að hún styrki fólk, ekki bara afköst. Því á endanum er það ekki tæknin sem skapar árangur, heldur hvernig fólk notar það.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Ég myndi taka ákvörðun um að endurskoða forgangsröðun fjármuna strax á fyrsta ári. Það gæti orðið umdeilt að fresta eða endurmeta fjárfestingar til að verja meira fé í leik- og grunnskóla og velferðarþjónustu. Ég kýs þó að setja börn, ungmenni og grunnþjónustu í forgang, jafnvel þótt það kalli á umræðu.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Spurði hana að því hvaða sjampó hún mælti með fyrir þurrt og brotið hár.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Ég er opin fyrir því að að ræða meirihlutasamstarf við alla flokka sem vilja vinna af heilindum að hagsmunum íbúa Hafnarfjarðar. Fyrir mér skiptir mestu að samstarf byggi á gagnsæi, trausti og sameiginlegri sýn um að bæta rekstur og þjónustu bæjarins. Að lokum eiga bæjarbúar skilið að fá samstillta, ábyrg og lausnamiðaða stjórn.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Ég hef gert mistök eins og allir. En læt þau ekki lita lífið mitt. Það sem skiptir mestu er að læra af þeim. Ég reyni að læra, vaxa og halda áfram. Mín mesta eftirsjá er líklega að treysta ekki eigin getu á yngri árum. Það hefur kennt mér mikilvægi þess að standa með sjálfri mér, hafa trú á eigin færni og gefa öðrum sama svigrúm til að vaxa og eltast við drauma sína.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Bæjarbragurinn og fólkið eru það sem gera Hafnarfjörð að einstökum stað. Það er forréttindi að búa í fallegum bæ þar sem stutt er niður á höfn og upp í fjall, með náttúruna allt í kring, vinalegt fólk sem heilsar á göngu og öflugt menningarlíf. Ég lýsi Hafnarfirði gjarnan sem eina raunverulega sjávarþorpinu á höfuðborgarsvæðinu.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Yfirleitt tek ég morgunmatinn á hlaupum, gríp mér drykkjarjógúrt, hvort sem það er ab drykkjar jógúrt eða frá drykkjar jógúrt frá Kerfir. Ef ég er ekki á hlaupum þá fæ ég mér morgunkorn.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Það sem veldur mér helst áhyggjum er skortur á framtíðarsýn í skipulagsmálum, vöntun á tengingum milli hverfa og á stofnbrautir og skortur á grænum svæðum. Of lítið gagnsæi og samráð við íbúa. Aðgengi gangandi og hjólandi er vanrækt, fjárfesting í innviðum ekki næg og forvarnir fá of lítinn fókus.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Á næstu fjórum árum er raunhæft að styrkja grunnþjónustu barna og fjölskyldna, efla félagsþjónustu og bæta vinnuumhverfi í skólum. Einfalda ferla og stytta boðleiðir þannig að þjónusta sé skilvirkari. Forgangsraða fjármunum, niðurgreiða lán og lækka vaxtakostnaðar, styrkja innviði í hverfum og bæta hjóla- og göngustíga. Á sama tíma gerum við leiðir barna öruggari, bætum nærumhverfi íbúa og byggjum upp bæ sem talar af fagmennsku og þjónustu sem virkar.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
Þetta er flókin spurning fyrir mig, því ég vel tónlist eftir aðstæðum og þeirri stemmningu sem ég er í hverju sinni. Uppáhaldslagið mitt breytist því eftir umhverfi, verkefnum og líðan, tónlistin þarf einfaldlega að passa inn í augnablikið hverju sinni.
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
Það sem mætti helst bæta að mínu mati eru áherslur og forgangsröðun, leggja áherslu á styrkja og bæta grunnstoðir bæjarins, starfsumhverfi skóla og stoð- og félagsþjónustu. Innviðauppbygging hefur dregist. Lækka þarf skuldir og einfalda stjórnsýslu, vöntun á atvinnustefnu og framtíðarsýn. Eins tel ég að bæti megi útboð og innkaup. Í skipulagsmálum hefur skort heildarsýn, samráð og tengingar milli hverfa og græn svæði.
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
Ég á nokkur gælunöfn, sumum finnst það kannski ruglingslegt. Það fer nefnilega eftir fólki hvað ég er kölluð, Karólína, Karó eða Helga. Nýverið bætti einn litli frændi við nýju gælunafni og kallar mig „Helgu ömmu“. Ég varð sérstaklega snortin af því að fá þennan fallega titil. Í augum barna eru ömmur tákn um öryggi og kærleika, og mér þykir einstakt að hann treysti mér fyrir slíku hlutverki.
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
Ég vil forgangsraða verkefnum sem skipta íbúa raunverulega máli og tryggja að fjármunir bæjarins séu nýttir af ábyrgð. Hafnarfjörður á að vera bær þar sem þjónusta er aðgengileg og skilvirk, ekki flókin. Ég legg áherslu á ábyrga fjármálastjórn, aukið gagnsæi og virkt samtal. Síðast en ekki síst að það sem er lofað fyrir kosningar standist í verki.