„Mesti innblásturinn í mínu lífi hefur alltaf verið amma mín,“ segir hin 25 ára gamla Nadía Sif Líndal Gunnarsdóttir, áhrifavaldur, tískuáhugakona og fyrirsæta. Nadía vinnur í tískuvöruversluninni Nínu á Akranesi og hefur sömuleiðis tekið að sér ýmis verkefni tengd markaðssetningu. Hún byrjaði að sitja fyrir þegar hún var sextán ára gömul og elskar að klæða sig upp fyrir öll tilefni.
Blaðamaður ræddi við Nadíu Sif um tískuna, persónulegan stíl og fleira.
Hvað finnst þér skemmtilegast við tískuna?
Tíska er ákveðin tjáning. Mér finnst skemmtilegast að sjá fólk þora að vera það sjálft og leika sér með stílinn sinn.
Hver er uppáhalds flíkin þín og af hverju?
Ég er miklu meira fyrir „statement“ yfirhafnir en eina uppáhalds flík. Eins og staðan er núna elska ég Balenciaga úlpuna mína og rauðu retro Polaris úlpuna. Yfirhafnir geta gert allan klæðaburðinn betri.
Eyðirðu miklum tíma í að velja föt hverju sinni?
Ef fittið virkar þá nei. Ef ekki þá get ég eytt ótrúlega miklum tíma í að finna rétta lúkkið. Ég vil alltaf mæta vel klædd.
View this post on Instagram A post shared by NADÍA SIF LÍNDAL (@nadiiasif)
Hvernig myndirðu lýsa stílnum þínum?
Ég vil ekki líkjast öllum öðrum. Ég leik mér með tísku og ég kýs frekar að vera of fín eða overdressed en underdressed.
Hefur stíllinn þinn breyst með tímanum?
Hann hefur þróast með mér. Því eldri sem ég verð, því meðvitaðri verð ég um hvað virkar og hvað ekki.
Nýturðu þess að klæða þig upp?
Algjörlega. Það er eitt af því skemmtilegasta sem ég geri. Þegar mér líður vel í klæðaburði þá líður mér vel yfir höfuð.
Hvað skiptir þig mestu máli í klæðaburði?
Að skera sig úr og vera óhrædd við að klæðast því sem mér finnst flott.
Hvaðan sækirðu innblástur?
Ég nota mikið samfélagsmiðilinn Pinterest en mesti innblásturinn í mínu lífi hefur alltaf verið amma mín. Hún er algjör tískudrottning og gömlu flíkurnar frá henni eru á meðal minna uppáhalds hluta í dag.
Ertu með einhver boð eða bönn þegar það kemur að klæðaburði?
Alls ekki, það er hægt að leika sér svo mikið með tísku. Eitthvað sem manni hefði mögulega aldrei dottið í hug að myndi ganga saman getur algjörlega gengið upp.
Hver er eftirminnilegasta flík sem þú hefur klæðst?
Tvær standa upp úr. Annars vegar silfurkjóll sem Sædís Ýr saumaði og hins vegar DKNY gallakjóll/jakki frá ömmu minni. Báðar hafa mikla sögu og ég elska þær.
Hvað er heitast fyrir 2026?
Kúrekavíbrur, lög af léttum efnum og gallastuttbuxur, svokallaðar „jorts“, eru sömuleiðis að koma sterkt inn.
Býrðu yfir einhverju góðu ráði þegar það kemur að tískunni?
Farðu út fyrir þægindarammann. Það er þar sem skemmtilegasta tískan verður til.