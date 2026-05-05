Tíska og hönnun

Þessi sigruðu Met Gala

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Laufey skein skært meðal stjarnanna á Met Gala í gær. Getty

Fyrsti mánudagur í maí var í gær og tískuunnendur heimsins vita hvað það þýðir, Met mánudagur. Stærsta tískuhátíð ársins Met Gala fór fram með pompi og prakt á Metropolitan safninu í New York í gærkvöldi og stærstu stjörnur heimsins gáfu ekkert eftir í glæsileikanum.

Þemað í ár var búningalist eða Costume Art en kvöldið er stærsta söfnunarkvöld safnsins á ári hverju. Í kjölfarið opnar Metropolitan safnið stóra listasýningu tengda þemanu. Tíska er að sjálfsögðu mikið listform en þetta kvöld snerist um að ganga enn lengra í listinni og fara frumlegar leiðir. Eins og gengur og gerist fóru sumir alla leið í þemanu og báru af. 

Laufey okkar Lín var glæsileg í perluhvítum pallíettukjól frá tískuhúsinu Tory Burch. Kjóllinn var í laginu eins og selló en Laufey lærði lengi á hljóðfærið og tengir það sérstaklega við kvenleikann. 

Sömuleiðis ólst hún upp við að heimsækja Met safnið með foreldrum sínum og í uppáhaldi var að grandskoða tónlistarherbergið. 

„Ég hugsaði því að kjóllinn yrði að tengjast selló-rótunum mínum,“ sagði Laufey í samtali við Teen Vogue um klæðaburðinn fyrir Met Gala. 

Laufey stórglæsileg selló skvísa í Tory Burch. Theo Wargo/FilmMagic

Hér má sjá fleiri stjörnur sem báru af á rauða dreglinum:

Heidi Klum hefur ekki áhyggjur af því að vera skvís enda alltaf ekkert eðlilega töff og flott. Hún tók búningaþemað ALLA LEIÐ hér í sérsníðuðum klæðum frá Mike Marino sem sótti innblástur í styttur og skúlptúra listamannsins Raffaele Monti. Mike Coppola/Getty Images
Heated Rivalry stjarnan Hudson Williams skein skært á fyrsta Met Galanu hans í Balenciaga fitti sem sótti innblástur til gamals stíls tískuhúsins frá nautabana 1947. Mike Coppola/Getty Images
Mæðgurnar Beyoncé og Blue Ivy Carter mættu á Met Gala en almenna reglan er að enginn yngri en átján ára fái að komast inn. Greinilega var Blue Ivy undantekningin! Þær eru stórglæsilegar í hönnun tískuprinsins Oliver Rousteing en þetta var fyrsta Met Gala Beyoncé í áratug! Jamie McCarthy/Getty Images
Áhrifavaldurinn og tískudrottningin Emma Chamberlain kann alltaf að taka rétta áhættu og fer eigin listrænu leiðir í lífi og klæðaburði. Hún var ekkert eðlilega flott í þessum listaverkakjól frá Mugler. Julian Hamilton/Getty Images
Rihanna drottningin sjálf í skúlptúrkjól frá tískuhúsinu Margiela. Mike Coppola/Getty Images
Hunter Schafer sumarleg og glæsileg í Prada. Mike Coppola/Getty Images
Kim Kardashian appelsínugulur skúlptúr draumur í Allen Jones og Whitaker Malem. Mike Coppola/Getty Images
Rachel Sennott grúví gella með franska listamannatakta frá 20. öld í Marc Jacobs fitti. Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue
Chase Infiniti algjört listaverk í sérhönnuðum kjól frá Thom Browne. Jamie McCarthy/Getty Images
Doechii á tánum og ótrúlega elegant í Marc Jacobs en hann er þekktur fyrir einstaklega skemmtileg lúkk á dreglinum. Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue
SZA býflugnadrottning í Bode glæsileika. Julian Hamilton/Getty Images
Kylie Jenner epísk í Schiaparelli kjól sem er almennilegur búningur - skemmtilegt tvist á flík. Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue
Sarah Paulson einstaklega áberandi og skemmtileg í Matieres Fécales. Dollarinn fyrir augunum hlýtur að vera ádeila á peningagræðgi og spillingu. Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue
Sabrina Carpenter í gatsby x gladiator fíling í Dior kjól. Mike Coppola/Getty Images
Gwendoline Christie náði þemanu algjörlega með tískuhúsinu Giles Deacon. Mike Coppola/Getty Images
Anok Yai ofurtöff í Balenciaga. Theo Wargo/FilmMagic
Sam Smith glæsilegt í galafitti eftir maka háns Christian Cowan.Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue
Drottningin Teyana Taylor heldur áfram að sigra dregilinn hér í Tom Ford. Mike Coppola/Getty Images
OKEI Madonna mætti með sjö fylgdardömur eðlilega í Saunt Laurent swag-i. Theo Wargo/FilmMagic
Lisa draumur með aukahendur í elegant búning frá Robert Wun. Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue
