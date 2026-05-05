Þessi sigruðu Met Gala

Fyrsti mánudagur í maí var í gær og tískuunnendur heimsins vita hvað það þýðir, Met mánudagur. Stærsta tískuhátíð ársins Met Gala fór fram með pompi og prakt á Metropolitan safninu í New York í gærkvöldi og stærstu stjörnur heimsins gáfu ekkert eftir í glæsileikanum.
Þemað í ár var búningalist eða Costume Art en kvöldið er stærsta söfnunarkvöld safnsins á ári hverju. Í kjölfarið opnar Metropolitan safnið stóra listasýningu tengda þemanu. Tíska er að sjálfsögðu mikið listform en þetta kvöld snerist um að ganga enn lengra í listinni og fara frumlegar leiðir. Eins og gengur og gerist fóru sumir alla leið í þemanu og báru af.
Laufey okkar Lín var glæsileg í perluhvítum pallíettukjól frá tískuhúsinu Tory Burch. Kjóllinn var í laginu eins og selló en Laufey lærði lengi á hljóðfærið og tengir það sérstaklega við kvenleikann.
Sömuleiðis ólst hún upp við að heimsækja Met safnið með foreldrum sínum og í uppáhaldi var að grandskoða tónlistarherbergið.
„Ég hugsaði því að kjóllinn yrði að tengjast selló-rótunum mínum,“ sagði Laufey í samtali við Teen Vogue um klæðaburðinn fyrir Met Gala.
