Gabbana stígur til hliðar hjá Dolce & Gabbana

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Stefano Gabbana ætlar að einbeita sér að hönnun hjá Dolce & Gabbana og leyfa öðrum að sjá um stjórnarformennskuna.
Stefano Gabbana ætlar að einbeita sér að hönnun hjá Dolce & Gabbana og leyfa öðrum að sjá um stjórnarformennskuna. Getty

Stefano Gabbana, tískuhönnuður og annar stofnenda Dolce & Gabbana, hefur sagt af sér sem stjórnarformaður tískuhússins sem hann stofnaði með Domenico Dolce. Hann verður áfram í hönnunarhlutverki hjá fyrirtækinu.

Fyrirtækið greindi frá fregnunum í tilkynningu en þar kemur fram að uppsögn Gabbana hafi tekið gildi 1. janúar. Breytingunni er lýst í tilkynningu sem „náttúrulegri þróun á stofnunar- og stjórnunarbyggingu“ Dolce & Gabbana. 

Samkvæmt umfjöllun Bloomberg, sem greindu fyrst frá málinu, tók Alfonso Dolce, bróðir Domenicos og núverandi forstjóri fyrirtækisins, við stöðunni í janúar. 

Gabbana mun halda áfram í hönnunarhlutverki hjá fyrirtækinu en er sagður íhuga sölu á fjörutíu prósenta hlut sínum í fyrirtækinu í aðdraganda viðræðna við lánadrottna fyrirtækisins en það hefur safnað skuldum upp á mörg hundruð milljónir evra.

Síðast sást til Gabbana þar sem hann var viðstaddur tískusýningu D&G í febrúar þar sem músa þeirra félaga, Madonna, sat á fremsta bekk.

Hönnuðurnir Dolce og Gabbana stofnuðu tískuhúsið árið 1985 í Legnano og sýndu fyrstu flíkur þess á tískusýningum í Mílanó sama ár. Vinsældir tískufyrirtækisins jukust gríðarlega á tíunda áratugnum en fatnaður D&G einkennist af sikileyskum áhrifum, svörtum blúndum og maximalisma. Fyrirtækið hefur víkkað út starfsemi sína til ilmvatna, heimilisvara og úra auk annarra fylgihluta. 

Árið 1999 greindu Dolce og Gabbana frá því að þeir væru ekki aðeins viðskiptafélagar heldur einnig par en sambandi þeirra lauk svo árið 2004.

Dolce og Gabbana fundnir seki

Dolce og Gabbana voru í dag dæmdir í 18 mánaða skilorðsbundið fangelsi í réttarsal í Mílanó.

Dolce og Gabbana fundnir sekir

Dolce og Gabbana voru í dag dæmdir í 18 mánaða skilorðsbundið fangelsi í réttarsal í Mílanó.

