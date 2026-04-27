Týndi strax 120 þúsund króna sokkum

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Friðrik Róbertsson, betur þekktur sem Flóni, opnaði sig um kostnaðarsöm sokkakaup í spjalli hjá Orku. Elísabet Blöndal

Tónlistarmaðurinn Friðrik Róbertsson, betur þekktur sem Flóni, hefur mikinn áhuga á klæðaburði og tísku og hefur fjárfest í ýmsum hátískuflíkum undanfarin ár. Sum kaup hafa verið góð en önnur ekki eins farsæl.

Flóni, sem er fæddur árið 1998, skaust upp á íslenska stjörnuhimininn árið 2017 og hefur gert það gott sem tónlistarmaður og rappari. Hann á að baki sér smelli á borð við Trappa, Falskar ástir, Leika, Party, Ungir strákar og Engill. 

Hann sagði frá rándýrum sokkakaupum í spjalli við samfélagsmiðlastjóra orkudrykksins Orku á samfélagsmiðlinum TikTok og því miður náði hann ekki að nota fínu sokkana oft.

„Ég hef keypt mjög dýra sokka sem kostuðu 120 þúsund krónur, Gucci sokka, þegar ég var á svona öðru árinu mínu í tónlist. Ég týndi þeim strax og það skipti engu máli. Þetta voru líka bara ljótustu Gucci sokkar sem ég hef séð sko,“ segir Flóni kíminn í myndbandi sem má sjá hér fyrir neðan:

Þar staðfestir Flóni líka hjúskaparstöðu sína en hann og tónlistarkonan Kolfreyja, betur þekkt sem Alaska, eru kærustupar eftir að hafa verið að stinga nefjum saman undanfarna mánuði. 

