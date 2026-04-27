Týndi strax 120 þúsund króna sokkum Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 27. apríl 2026 13:40 Friðrik Róbertsson, betur þekktur sem Flóni, opnaði sig um kostnaðarsöm sokkakaup í spjalli hjá Orku. Elísabet Blöndal Tónlistarmaðurinn Friðrik Róbertsson, betur þekktur sem Flóni, hefur mikinn áhuga á klæðaburði og tísku og hefur fjárfest í ýmsum hátískuflíkum undanfarin ár. Sum kaup hafa verið góð en önnur ekki eins farsæl. Flóni, sem er fæddur árið 1998, skaust upp á íslenska stjörnuhimininn árið 2017 og hefur gert það gott sem tónlistarmaður og rappari. Hann á að baki sér smelli á borð við Trappa, Falskar ástir, Leika, Party, Ungir strákar og Engill. Hann sagði frá rándýrum sokkakaupum í spjalli við samfélagsmiðlastjóra orkudrykksins Orku á samfélagsmiðlinum TikTok og því miður náði hann ekki að nota fínu sokkana oft. „Ég hef keypt mjög dýra sokka sem kostuðu 120 þúsund krónur, Gucci sokka, þegar ég var á svona öðru árinu mínu í tónlist. Ég týndi þeim strax og það skipti engu máli. Þetta voru líka bara ljótustu Gucci sokkar sem ég hef séð sko," segir Flóni kíminn í myndbandi sem má sjá hér fyrir neðan: @orkaorkaorkaorka Replying to @user579954688 @𝐅𝐋𝐎𝐍𝐈 10 ára tónleikar??👀 #íslenskt #flóni #fyp #orka #chat ♬ original sound - Orka Þar staðfestir Flóni líka hjúskaparstöðu sína en hann og tónlistarkonan Kolfreyja, betur þekkt sem Alaska, eru kærustupar eftir að hafa verið að stinga nefjum saman undanfarna mánuði.