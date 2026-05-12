Dreifði ættjarðarástinni til London og Parísar

Það var mikið stuð á Hafnartorgi um helgina þegar innanhúshönnuðurinn Maríanna Björk Ásmundsdóttir opnaði sýninguna Farsælda frón í verslun AS WE GROW.
Motturnar Vetur og Haust eru hluti af nýrri línu lúxusmottu framleiðandans Jacaranda en motturnar hannaði Maríanna Björk sem sigraði í hönnunarsamkeppni á þeirra vegum. Motturnar hafa verið sýndar í London og París og komu svo heim fyrir HönnunarMars.
Hönnunin á rætur að rekja til ljósmynda sem Maríanna tók á ferðalagi um landið og eru innblásnar af tengingu við land og náttúru.
Söknuður íslenskrar náttúru, vatns og lofts magnast í stórborg eins og London, þar sem hún lærði innanhússhönnun á síðasta ári. Þar fann hún fyrir dýpri skilning á ættjarðarljóðum þar sem ort er um fegurð lands og þjóðar.
