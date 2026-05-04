Hittu sjálfan Jacquemus í New York

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Rándýrar sjálfsmyndir í bígerð hjá Birtu Líf og Sunnevu með hönnuðinum Jacquemus. Instagram

Teboðsskvísurnar og hlaðvarpsstýrurnar Sunneva Einarsdóttir og Birta Líf Ólafsdóttir eru staddar í New York með Hildi Sif Hauksdóttur og Páli Orra Pálssyni í sannkallaðri pæjuferð. Skvísurnar tóku upp hlaðvarpsþátt í stórborginni, djömmuðu á flöskuborði á skemmtistaðnum Marquee í New York og hittu uppáhalds tískuhönnuðinn þeirra, Simon Porte Jacquemus.

Sunneva og Birta Líf eru bestu vinkonur og hafa stýrt hlapvarpinu Teboðið í áraraðir. 

Sunneva hefur sömuleiðis verið í raunveruleikaþáttunum LXS ásamt Hildi Sif, Birgittu Líf og fleiri skvísum. 

Sunneva og Birta eru duglegar að ferðast og skvísast um allan heim. Þær tóku nýverið upp þátt í Mílanó og voru stuttu síðar mættar í stóra eplið. 

Stelpurnar hafa löngum elskað franska tískumerkið Jacquemus sem Simon Porte Jacquemus stofnaði árið 2009, þá einungis nítján ára gamall. 

Merkið hefur vaxið gríðarlega mikið á undanförnum árum og er hvað þekktast fyrir einstakar handtöskur sem eru gjarnan í skemmtilegum litum. Sunneva Einars hefur verið sérstaklega áberandi með bleika slíka tösku uppi á arminum á hinum ýmsu viðburðum. Því var mikill draumur þegar stelpurnar rákust á kappann í Soho hverfinu í New York fyrir utan Jacquemus verslunina þar. 

„GAHHHHH vorum að hitta the one and only Jacquemus. Er ekki búin að jafna mig,“ skrifar Sunneva í Instagram hringrásina hjá sér og bætir við að hann sé alvöru goðsögn. 

Sunneva var viðmælandi í þáttunum Tískutal hér á Vísi í fyrra þar sem hún sýndi meðal annars uppáhalds töskurnar sínar frá Jacquemus: 

