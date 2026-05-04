Stærsta og heitasta tískuhátíð ársins fer fram með pompi og prakt í kvöld þar sem þemað er Búningalist eða Costume Art. Þangað mæta allar helstu stjörnur í heimi en samkvæmt alræmdri Met Gala bölvun virðist ekki vænlegt til vinnings að mæta með maka á dregilinn.
Tímaritið Cosmopolitan birti færslu um þessa svokölluðu bölvun sem segir að þegar stjörnupar mæti saman á þennan gríðarlega vinsæla viðburð eigi sambandið einungis nokkra mánuði eftir ólifað.
„Já, þetta hljómar kannski kjánalega en það eru einfaldlega of mörg dæmi um það hvernig bölvunin hefur dreift djöfullegum göldum sínum á ákveðin stjörnupör í gegnum tíðina,“ stendur í færslunni.
Dæmi um slík pör eru meðal annars raunveruleikastjarnan Kim Kardashian og grínistinn Pete Davidson sem mættu saman árið 2022 en svo slitnaði upp úr sambandi þeirra þremur mánuðum síðar.
Tónlistarmaðurinn Shawn Mendes og förðunarmógúllinn Hailey Bieber fóru sem kærustupar á Met Gala árið 2018 og hættu saman mánuði síðar. Svipaða sögu má segja um tónlistarfólkið Selena Gomez og The Weeknd, þau litu út fyrir að vera yfir sig ástfangin af hvort öðru á tískuhátíðinni 2017 en voru farin í sundur fimm mánuðum síðar.
Tónlistarkonan Sabrina Carpenter og leikarinn Barry Keoghan afhjúpuðu ást sína á dreglinum á Met Gala 2024 en ástin fuðraði upp áður en sama ár kláraðist.
Fleiri pör sem hafa orðið fyrir meintri bölvun eru leikararnir Jamie Campell Bower og Lily Collins, tónlistarmaðurinn A$AP Rocky og fyrirsætan Chanel Iman og breski hjartaknúsarinn Paul Mescal og bandaríska tónlistarkonan Phoebe Bridgers. Ekkert þessara ástarsambanda náði að endast út árið eftir að pörin mættu á Met Gala. Það verður því forvitnilegt að fylgjast með stjörnupörum kvöldsins láta reyna á bölvunina og sjá hvar þau verða að ári liðnu.