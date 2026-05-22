Nýjasta sumartrendið í boði Travolta Magnús Jochum Pálsson skrifar 22. maí 2026 14:37 Travolta helvíti nettur með kremuðu alpahúfuna á rauða dreglinum á Cannes. Getty Leikstjórnarfrumraun Johns Travolta var frumsýnd á kvikmyndahátíðinni í Cannes um síðustu helgi og hlaut Hollywood-stjarnan heiðursverðlaun hátíðarinnar. Það sem vakti þó helst athygli var útlit Travolta: vandlega snyrt skegg, spangargleraugu og alpahúfur í ýmsum litum. Travolta útskýrði valið á alpahúfunni sem gæti vel orðið nýjasta sumartrendið. Travolta sprakk út sem stjarna í lok áttunda áratugarins með Saturday Night Fever (1977) og Grease (1978), átti nokkuð óeftirminnilegan níunda áratug en sneri svo rækilega aftur á þeim tíunda með Pulp Fiction (1994) og öðrum stórmyndum. Síðustu tuttugu ár hafa þó verið afar mögur hjá leikaranum sem hefur aðallega leikið í algjöru drasli. Það kom því eflaust mörgum á óvart þegar leikarinn birtist á Cannes, elítuhátíð evrópskrar kvikmyndagerðar. Eflaust kom það flestum enn meira á óvart að Travolta væri þar mættur með leikstjórnarfrumraun sína, Propeller: One-Way Night Coach, sem byggir á samnefndri bók eftir kauða. Fjórar múnderingar, fjórar alpahúfur Travolta flaug sinni eigin einkaþotu til Cannes í síðustu viku og steig af borði með dóttur sinni, Ellu Bleu Travolta, og bar þar kóngabláa alpahúfu á kollinum. Travolta og dóttir hans nýkomin úr flugvélinni. „Bonsoir, aujourd’hui j’ai pilotée mon avion dans la Festival du Cannes,“ eða á íslensku: „Góða kvöldið, í dag flaug ég flugvélinni minni á hátíðina í Cannes,“ sagði bláklæddur Travolta í myndbandi af feðginunum á leið úr einkaþotunni. Síðan mættu feðginin á rauða dregilinn á Cannes og var Travolta þá búinn að skipta yfir í kremlitaða alpahúfu, gyllt spangargleraugu og svört jakkaföt. Tónaði kremlituð alpahúfan vel við hvítt bindi leikstjórans. Feðginin glæsileg á dreglinum.Getty Loks sátu feðginin fyrir á myndum fyrir ljósmyndara og var leikstjórinn þá búinn að skipta yfir í svarta alpahúfu, svartar buxur og svartan jakka. Ekki nóg með það heldur fór Travolta í viðtal til Jimmy Fallon í vikunni til að ræða kvikmyndahátíðina, verðlaunin sem átti alls ekki von á og ýmislegt annað skemmtilegt á ferlinum. Alpahúfan hluti af hlutverki leikstjóra Lúkkið vakti skiljanlega undrun margra, ekki síst ítrekuð notkun alpahúfunnar og hafa myndir af Travolta farið eins og eldur í sinu um netheima. Travolta mætti síðan í viðtali til CNN og útskýrði þá ástæðuna fyrir alpahúfunotkuninni. „Ég er búinn að vera að gera bíómyndir í meira en fimmtíu ár, en ég þegar ég lít til baka get ég ekki greint á milli atburða,“ sagði Travolta um útlit sitt síðustu áratugina. Travolta stillti sér upp fyrir ljósmyndarana. „Ég sagði: „Núna er ég leikstjóri.“ Þú ert leikari, leiktu hlutverk leikstjórans. Svo ég leitaði að myndum frá þriðja, fjórða, fimmta, sjötta og sjöunda áratugnum og leikstjórar gamla skólans voru allir með alpahúfur og gleraugu,“ sagði Travolta. „Það er það sem ég ætla að gera,“ hugsaði hann með sér og setti á sig alpahúfuna. „Ég ætla að votta leikstjórum virðingu. Og síðan þegar ég lít til baka veit ég að ég var í Cannes þegar ég fékk Gullpálmann,“ bætti hann við. Travolta var einmitt heiðraður með Heiðursgullpálmanum síðustu helgi. Gullpálminn er veittur leikstjóra bestu myndarinnar á hátíðinni en frá 1997 hefur verið veittur sérstakur Heiðursgullpálmi til að heiðra kvikmyndagerðarfólk sem hefur sett mark sitt á kvikmyndagerð heimsins. Á síðustu árum hafa leikarar á borð við Tom Cruise, Michael Douglas, Harrison Ford, Meryl Streep og Robert De Niro hlotið Heiðursgullpálmann. Travolta var ekki sá eini sem hlaut hann í ár því leikstjórinn Peter Jackson og goðsögnin Barbra Streisand hlutu sömu viðurkenningu. Travolta ánægður með Heiðursgullpálmann.Getty Nýjasta sumartrendið fyrir karla Burtséð frá því hvað ýkt áhersla Travolta á notkun alpahúfunnar er fyndin verður að viðurkennast að karlinn er helvíti nettur með húfuna. Netverjar og fjölmiðlar hafa velt fyrir sér hvort hann hafi jafnvel kveikt neistann að því að gera alpahúfuna að heitu sumartrendi. Alpahúfan sem heitt trend er heldur ekki alveg úr lausu lofti gripið, tískutímaritið L'Officiel fjallaði um í apríl að alpahúfuna væri snúin aftur hjá karlpeningnum. Í umfjöllun tímaritsins um alpahúfuna sagði að flestir gaurar væru jafnan með sömu húfurnar í umferð, yfirleitt derhúfu og stundum beanie-húfur. „Alpahúfan er staðsett rétt handan við þá blöndu, sem er akkúrat ástæðan fyrir því að hún er orðin töff aftur,“ sagði í umfjölluninni. John Kennedy yngri á leið á spítalann til móður sinnar árið 1994.Getty Ástæðun fyrir endurkomunni rakti tímaritið til John F. Kennedy yngri, sonar JFK og Jaqueline Kennedy. JFK yngri og kærasta hans, Caroline Bessette, eru umfjöllunarefni hinna geysivinsælu þátta Love Story sem voru sýndir á Disney+ í vetur. Þættirnir vöktu mikla athygli, bæði vegna tragísks umfjöllunarefnisins en parið lést í flugslysi árið 1999 og töffaralegs tískustíls beggja. JFK yngri greip einmitt reglulega í alpahúfuna á sínum tíma og var verulega töff með hana. Í L'Officiel segir að kosturinn við alpahúfuna sé að hún dragi að sér athygli, restin af klæðnaðinum þurfi ekkert að vera mjög íburðarmikil til að lúkkið virki. Það er því spurning hvort vinsældir Love Story og vera Travolta á Cannes leiði til þess að alpahúfan verði eitt af trendum sumarsins. 