Euphoria stjörnurnar gáfu ekkert eftir Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 8. apríl 2026 11:33 Euphoria stjörnurnar Hunter Schafer, Zendaya og Alexa Demie voru glæsilegar á rauða dreglinum í gær. Getty Það var mikið stjörnufans á rauða dreglinum við kínverska leikhúsið í Los Angeles í gærkvöldi á forsýningu á þriðju þáttaröð af unglingadramanu Euphoria. Leikararnir skinu skært í hátískufötum en mikil eftirvænting ríkir eftir þessari lokaseríu sem verður frumsýnd 12. apríl. Í hópi aðalleikara eru einhverjar af stærstu stjörnum okkar samtíma. Má þar nefna Zendayu, sem hefur unnið til tveggja Emmy verðlauna fyrir hlutverk sitt, Sydney Sweeney, umdeild stórstjarna í Hollywood og Jacob Elordi sem fer með aðalhlutverkið í Whutering Heights. Þættirnir segja frá marglaga lífi ungmenna í skálduðum bæ í Kaliforníu þar sem fíkn, tráma, ástir og gleði blandast saman á flókinn máta. Tíska og förðun spilar sömuleiðis veigamikið hlutverk í þáttunum og veitir mikinn innblástur þar sem öllu er til tjaldað og ekkert er gefið eftir í pæjulátunum. Því er ekki að undra að leikararnir sjálfir hafi verið stórglæsilegir til fara og mörg af vinsælustu tískuhúsum heims keppist um að klæða þau. Hér má sjá nokkrar stjörnur sem skinu einstaklega skært í gær: Zendaya glæsileg í sérsniðnum Ashi Studio galakjól. Monica Schipper/Getty Images Hunter Schafer glitrandi glæsileg en hún er stórkostleg í Euphoria sem Jules. Tískudrottning í þáttunum og tískudrottning í raunheimum en hún valdi tískuhúsið Roberto Cavalli fyrir gylltan galakjól. Monica Schipper/Getty Images Tískudrottningin Alexa Demie er að mati margra best klæddi karakterinn í Euphoria, kannski á eftir Jules. Hún leikur hina marglaga Maddy á frábæran hátt og í gær klæddist hún þessum skemmtilega vintage Bob Mackie galakjól. Monica Schipper/Getty Images Stjarnan Sydney Sweeney fer með hlutverk Cassie í þáttunum og hefur verið veigamikill karakter í seríunum. Undanfarið hefur hún verið mikið á milli tannanna á fólki og sömuleiðis fengið mikið af stórum tækifærum bæði sem leikkona og sem fyrirsæta og áhrifavaldur. Hún klæðist hér brúðarhvítum vintage Pierre Cadin kjól. Gilbert Flores/Variety via Getty Images Maude Apatow fer með hlutverk hinnar viðkunnalegu og indælu Lexi sem er jafnframt systir karakters Sydney Sweeney. Hún rokkaði Celine frá toppi til táar. Monica Schipper/Getty Images Alanna Ubach leikur móður karakters Sydney Sweeney og Maude Apatow. Gilbert Flores/Variety via Getty Images Danielle Deadwyler fer með hlutverk í þriðju seríu af Euphoria og var ofurtöff í Balenciaga. Monica Schipper/Getty Images Töffarinn Natasha Lyonne fer með hlutverk í nýjustu seríu af Euphoria og verður spennandi að sjá hana í nýju umhverfi en hún fór eftirminnilega með stórt hlutverk í kvennafangelsisdramanu Orange is the new black. Hún fer eigin leiðir í einu og öllu og rokkaði gegnsæja samfellu frá tískuhúsinu Mugler og virtist njóta sín vel. Monica Schipper/Getty Images Youtube stjarnan Trisha Paytas er nýr karakter í Euphoria og rokkaði mjög Euphoria-legt fitt í gær. Gilbert Flores/Variety via Getty Images Chloe Cherry fer með hlutverk kaosdrottningarinnar Faye í Euphora og gerir það með glæsibrag. Hún skartaði þessum skemmtilega Saint Laurant silkikjól með neongrænum kirsuberjum.Gilbert Flores/Variety via Getty Images Óskarsverðlaunahafinn Da'Vine Joy Randolph lét sig ekki vanta á frumsýninguna og var glæsileg í svörtu blúndusetti. Monica Schipper/Getty Images Nika King algjör töffari en hún fer með hlutverk móður Zendayu í Euphoria. Presley Ann/Getty Images for HBO View this post on Instagram A post shared by Vogue (@voguemagazine)