Varð að vera flottastur í eigin teiti

„Þetta var svo fullkomið augnablik, að ganga um Austurstræti í kjólnum sem ég var búinn að vinna svona lengi að,“ segir hinn tvítugi Ástvaldur Mateusz Kristjánsson en hann fagnaði stórafmæli sínu í glæsilegum kjól sem hann saumaði sjálfur á tæpum þremur mánuðum. Blaðamaður ræddi við hann um tískuna, tilveruna og þessa einstöku flík.
Ástvaldur lærði í Hússtjórnarskólanum og stundar nú nám í fatatækni og klæðskera- og kjólasaum við Tækniskólann. Hann er alinn upp á Þingeyri en býr nú í miðbæ Reykjavíkur. Samhliða náminu tekur hann líka að sér fataviðgerðir í gegnum Instagram.
„Þegar ég átti nítján ára afmæli var ég í Húsó og fattaði að ég hefði í raun ekki haldið upp á afmælið mitt frá því ég var barn. Ég hafði alltaf verið á einhverju ferðalagi eða að flakka á milli staða á Vestfjörðum og ákvað því að ég myndi halda stórt tvítugsafmæli.“
Hann byrjaði strax að safna fyrir veislunni og lagði mánaðarlega inn á sérstakan afmælisreikning.
„Ég var í smá tíma að ákveða hvað ég vildi gera en ég vissi að það yrði að vera eitthvað stórt. Svo ákvað ég að halda þemapartý þar sem gestir klæða sig upp eins og þeir hefðu komið í vitlausu þema í partýið, þannig að þeir þurftu að velja eitthvað mjög áberandi, ákveðið þema.“
Í fyrstu hugsaði Ástvaldur sér að sauma kjól sem tengdist Midsommar þemanu og var harðákveðinn í því að vera í einhverju sem vakti mikla athygli.
„Ég var í stöðugri rannsóknarvinnu að undirbúa klæðaburðinn en var alltaf að hugsa að mig langaði að vera í einhverju sem væri konunglegt eða svona „royalty“. Ég elska 1800 tímabilið og þannig byrjaði hugmyndavinnan fyrir kjólinn.“
Kjóllinn minnir án efa á frönsku 18. aldar drottninguna Marie Antoinette.
„Minn var samt ekki eins mikill og þessir gömlu kjólar en ég sótti mikinn innblástur í robe a l’anglaise stílinn.“
Ástvaldur vildi skera sig úr hópi gesta og vekja athygli.
„Ég hugsaði þetta er minn dagur og ég er aðal manneskjan hérna þannig ég verð að fara alla leið með þetta, vera „The belle of the ball“ í þessum ævintýravíbrum að bíða eftir prinsinum mínum,“ segir Ástvaldur kíminn.
Það hjálpaði honum sannarlega að vera með aðstöðu í skólanum.
„Í upphafi ferlisins fékk ég góð ráð frá kennurum um hvernig ég gæti útfært þetta á flottan hátt. Ég keypti efni í Föndru og var akkúrat að læra að sauma vesti í skólanum sem ég nýtti í þetta í konungbláum lit en ég elska þann lit og mér finnst hann klæða mig vel.
Svo keypti ég skyrtuna í Hertex en það var of flókið að gera þetta sem eitt stykki með krínólínuna, sem er grind til að þenja út pilsið. Ég ákvað því að hafa þetta tvær aðskildar flíkur sem virkaði vel.
Vinkona mín sem er að læra hárgreiðslu reddaði mér svo hárkollunni og breytti henni aðeins fyrir mig, svo keypti ég fullt af skarti á rýmingarsölu hjá gyllta kettinum, þar á meðal kórónu. Ég nýtti mér allt sem ég gat og fékk krínólínuna hjá Línu vinkonu minni sem var í fatahönnun í LHÍ og hafði notað hana í dress í skólanum.“
Ástvaldur var í tæpa þrjá mánuði að vinna að þessu og nýtti allar lausar stundir í skólanum við að klára verkið.
„Það var frábært að geta nýtt aðstöðuna í Tæknó og var rosalega mikil hjálp.“
Hann leigði svo veislusalinn Tunglið í miðbænum fyrir teitið og fór alla leið.
„Ég keypti armbönd sem voru eins og inngöngumiðar fyrir gesti og bauð 120 manns. Svo fékk ég vini mína til að þeyta skífum en þau eru bestu DJ-ar í heimi og það var svo gaman.
Ég bauð með góðum fyrirvara svo allir höfðu góðan tíma til að undirbúa búning og vinir mínir voru öll svo flott í skemmtilegum þemum. Einn kennari mætti í teitið, annar vinur minn kom alla leið frá Danmörku og þetta var ógleymanlegt kvöld. Sumarið mætti líka þarna akkúrat á afmælisdaginn minn, ég var svo þakklátur.“
Það gefur augaleið að tilhlökkunin var mikil hjá Ástvaldi að klæðast loksins kjólnum.
„Ég fór fyrst í hann fyrir myndatöku sem ég tók með systur minni á Vestfjörðum. Það var alveg dálítið magnað því þetta var búið að vera svo ótrúlega mikil vinna og mikill undirbúningur.
Systir mín er alltaf til staðar fyrir mig og styður mig í öllu sem ég geri. Það er mikill innblástur fyrir mér hvernig hún lætur ekkert stoppa sig og heldur alltaf áfram.
Þegar ég fór í búninginn svo fyrir afmælið fór ég bara í gleðivímu, mér fannst hann algjörlega fullkominn og ég var svo spenntur að það væri loksins komið að þessu.“
Eina vísbendingin sem hann hafði gefið vinum sínum var að birta mynd af stól frá þessu 1800 tímabili inn á Facebook viðburðinn.
„Ég hugsaði bara þetta er fullkominn dagur, ég er algjörlega að rokka þetta og lífið er svo æðislegt, maður verður að njóta þess að vera til og það er hægt að gera hvað sem er.
Lífsgleðin var í algjöru hámarki og það var svo gaman að labba Austurstræti og fullt af fólki var þarna að taka myndir af manni og ég naut mín algjörlega í botn. Þetta var bara stórkostlegt og næstu tvo daga eftir afmælið var ég bara í spennufalli eftir þetta allt saman,“ segir Ástvaldur og brosir.
„Ég hef líka alltaf haft þráhyggju fyrir þessu tímabili í kringum 1800 og hvað fína fólkið frá þeim tíma var rosalega lekkert og flott. Ég fékk svo mikinn áhuga á fína frúar-stílnum þegar ég var í Húsó og er með mikinn áhuga á fortíðinni í tískunni.
Það er eitthvað svo valdeflandi að sjá hvernig konur klæddu sig, svo sterkar og flottar í þessum glæsilegu kjólum.
Mér finnst þetta svo nett og áhugavert.“
Ástvaldur stefnir svo á að læra enn meira í þessum stíl.
„Eftir að hafa ráðfært mig við kennarana mína þá þarf ég að leita erlendis til að læra svona kjólasaum betur og það er klárlega stefnan því þetta er eiginlega ekki kennt hérlendis. Það væri svo gaman að læra að gera þetta að einu heilu stykki,“ segir hann glaður í bragði að lokum.