Myndaveisla: Sjóðheit tískusýning í Hörpu Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 28. apríl 2026 11:32 Fyrirsætur af tískusýningu LHÍ. Eygló Gísla Hátíska og elegans einkenndu útskriftarsýningu fatahönnuðarnema sem fór fram í Hörpu síðastliðinn föstudag undir dúndrandi og grípandi tónum. Mikill fjöldi fólks tók púlsinn á framtíð tískunnar og stemningin var góð. Tíu fatahönnuðir sýndu útskrifarlínur sem voru hver og ein ólík hinni. Hér má sjá vel valdar myndir frá tískusýningunni eftir Eygló Gísla: Brynja Bjarna ofurpæja í hönnun Sverris Inga.Eygló Gísla Frumleg prjónapeysa, hattur og leðurbuxur eftir Kristrúnu Rut H. Antonsdóttur.Eygló Gísla Elegant kjóll eftir Hafberg.Eygló Gísla Anna María í rosalegum gellubuxum og jakka eftir Sverri Inga.Eygló Gísla Fjaðrir og fjör eftir Stellu Michiko og fyrirsætan Nadía Áróra gekk tískupallinn.Eygló Gísla Einstakur kjóll eftir Kristrúnu.Eygló Gísla Skvísulæti eftir Rósu Marí Sigmarsdóttur.Eygló Gísla Leðurbuxur og leðurskór í bland við frumlegar peysur eftir Kristrúnu.Eygló Gísla Kabarett stemning eftir Huldu Kristínu Hauksdóttur.Eygló Gísla Dansarinn og leikkonan Ellen Margrét Bæhrenz flott í fitti eftir Huldu.Eygló Gísla Fallegur blár í bland við svart og grátt hjá Hafberg.Eygló Gísla Elegans eftir Bjørk Bregendahl.Eygló Gísla Hettypeysusett sem vekur athygli eftir Stellu.Eygló Gísla Jarðlitagleði frá Kristrúnu.Eygló Gísla Smart bolur og pils eftir Bjørk.Eygló Gísla Dansarinn Júlía glæsileg í hönnun Huldu.Eygló Gísla Mokkajakki sem segir sex eftir Helga.Eygló Gísla Litapilsið eftir Fríðu vakti mikla athygli.Eygló Gísla Erna Kanima kabarettdrottning í hönnun Huldu.Eygló Gísla Fjaðragleði einkenndi hönnun Stellu.Eygló Gísla Dýrfinna ofurtöff í ullarhönnun Helga.Eygló Gísla Draumkenndur kjóll eftir Stellu.Eygló Gísla Tatjana Dís tónlistarkona í silkimjúku silfri eftir Stellu.Eygló Gísla Stílistinn Júlía Grönvöld í gulri gleði eftir Sverri Ingibergsson.Eygló Gísla Mokkavesti og smart buxur eftir Helga.Eygló Gísla Alísa Helga stórstjarna í fyrirsætubransanum rokkaði þetta skemmtilega fitt eftir Helga.Eygló Gísla Dúnn og pastel eftir Rósu.Eygló Gísla Frumleg snið og tilkomumiklar flíkur eftir Ólafíu Elísabetu Einarsdóttur.Eygló Gísla Sjarmerandi klæði eftir Ólafíu.Eygló Gísla Ljósgrátt í bland við litagleði hjá Fríðu Björgu Pétursdóttir. Eygló Gísla Djúpblár elegans í bland við rautt hjá Fríðu.Eygló Gísla Sterkir og flottir litir einkenndu línu Fríðu.Eygló Gísla Glæsilegt ullar-pilssett hjá Helga.Eygló Gísla Fjörugur grænn kjóll frá Fríðu.Eygló Gísla Sverrir Ingi Ingibergsson lokaði sýningunni og notaðist við liti, lög og skvísulæti.Eygló Gísla Dansarinn Bjartey flott í ljósbleiku eftir Huldu.Eygló Gísla Mosagræn peysa og buxur eftir Hafberg. Eygló Gísla Stílhreint og hvítt fitt eftir Bjørk.Eygló Gísla Svart og elegant eftir Bjørk.Eygló Gísla Djúsí litapalletta hjá Hafberg.Eygló Gísla Töffaralæti eftir Hafberg.Eygló Gísla Skúlptúravíbrur hjá Sverri.Eygló Gísla Kill Bill stemning hjá Fríðu!Eygló Gísla Tilkomumikill toppur hjá Ólafíu.Eygló Gísla 2000 víbrur og smartheit hjá Ólafíu.Eygló Gísla Skvísufitt frá Rósu.Eygló Gísla Dúnn, satín og lágar buxur hjá Rósu.Eygló Gísla Dúnskór við pilsasett frá Rósu.Eygló Gísla Ljósir litir hjá Stellu.Eygló Gísla Listrænt fitt hjá Huldu og hönd á andliti skemmtilegt tvist. Eygló Gísla Jakki og buxur úr smiðju Helga!Eygló Gísla Svart og seiðandi fitt frá Bjørk.Eygló Gísla Slaufutoppur og rúllur í hári, frumlegt fitt eftir Rósu.Eygló Gísla Jakki og kjóll eftir Ólafíu.Eygló Gísla Gestir voru ánægðir með sýninguna.Eygló Gísla Hönnuðirnir hneigja sig.Eygló Gísla Tíska og hönnun Háskólar Reykjavík