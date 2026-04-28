Myndaveisla: Sjóð­heit tísku­sýning í Hörpu

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Fyrirsætur af tískusýningu LHÍ. Eygló Gísla

Hátíska og elegans einkenndu útskriftarsýningu fatahönnuðarnema sem fór fram í Hörpu síðastliðinn föstudag undir dúndrandi og grípandi tónum. Mikill fjöldi fólks tók púlsinn á framtíð tískunnar og stemningin var góð.

Tíu fatahönnuðir sýndu útskrifarlínur sem voru hver og ein ólík hinni. 

Hér má sjá vel valdar myndir frá tískusýningunni eftir Eygló Gísla:

Brynja Bjarna ofurpæja í hönnun Sverris Inga.Eygló Gísla
Frumleg prjónapeysa, hattur og leðurbuxur eftir Kristrúnu Rut H. Antonsdóttur.Eygló Gísla
Elegant kjóll eftir Hafberg.Eygló Gísla
Anna María í rosalegum gellubuxum og jakka eftir Sverri Inga.Eygló Gísla
Fjaðrir og fjör eftir Stellu Michiko og fyrirsætan Nadía Áróra gekk tískupallinn.Eygló Gísla
Einstakur kjóll eftir Kristrúnu.Eygló Gísla
Skvísulæti eftir Rósu Marí Sigmarsdóttur.Eygló Gísla
Leðurbuxur og leðurskór í bland við frumlegar peysur eftir Kristrúnu.Eygló Gísla
Kabarett stemning eftir Huldu Kristínu Hauksdóttur.Eygló Gísla
Dansarinn og leikkonan Ellen Margrét Bæhrenz flott í fitti eftir Huldu.Eygló Gísla
Fallegur blár í bland við svart og grátt hjá Hafberg.Eygló Gísla
Elegans eftir Bjørk Bregendahl.Eygló Gísla
Hettypeysusett sem vekur athygli eftir Stellu.Eygló Gísla
Jarðlitagleði frá Kristrúnu.Eygló Gísla
Smart bolur og pils eftir Bjørk.Eygló Gísla
Dansarinn Júlía glæsileg í hönnun Huldu.Eygló Gísla
Mokkajakki sem segir sex eftir Helga.Eygló Gísla
Litapilsið eftir Fríðu vakti mikla athygli.Eygló Gísla
Erna Kanima kabarettdrottning í hönnun Huldu.Eygló Gísla
Fjaðragleði einkenndi hönnun Stellu.Eygló Gísla
Dýrfinna ofurtöff í ullarhönnun Helga.Eygló Gísla
Draumkenndur kjóll eftir Stellu.Eygló Gísla
Tatjana Dís tónlistarkona í silkimjúku silfri eftir Stellu.Eygló Gísla
Stílistinn Júlía Grönvöld í gulri gleði eftir Sverri Ingibergsson.Eygló Gísla
Mokkavesti og smart buxur eftir Helga.Eygló Gísla
Alísa Helga stórstjarna í fyrirsætubransanum rokkaði þetta skemmtilega fitt eftir Helga.Eygló Gísla
Dúnn og pastel eftir Rósu.Eygló Gísla
Frumleg snið og tilkomumiklar flíkur eftir Ólafíu Elísabetu Einarsdóttur.Eygló Gísla
Sjarmerandi klæði eftir Ólafíu.Eygló Gísla
Ljósgrátt í bland við litagleði hjá Fríðu Björgu Pétursdóttir. Eygló Gísla
Djúpblár elegans í bland við rautt hjá Fríðu.Eygló Gísla
Sterkir og flottir litir einkenndu línu Fríðu.Eygló Gísla
Glæsilegt ullar-pilssett hjá Helga.Eygló Gísla
Fjörugur grænn kjóll frá Fríðu.Eygló Gísla
Sverrir Ingi Ingibergsson lokaði sýningunni og notaðist við liti, lög og skvísulæti.Eygló Gísla
Dansarinn Bjartey flott í ljósbleiku eftir Huldu.Eygló Gísla
Mosagræn peysa og buxur eftir Hafberg. Eygló Gísla
Stílhreint og hvítt fitt eftir Bjørk.Eygló Gísla
Svart og elegant eftir Bjørk.Eygló Gísla
Djúsí litapalletta hjá Hafberg.Eygló Gísla
Töffaralæti eftir Hafberg.Eygló Gísla
Skúlptúravíbrur hjá Sverri.Eygló Gísla
Kill Bill stemning hjá Fríðu!Eygló Gísla
Tilkomumikill toppur hjá Ólafíu.Eygló Gísla
2000 víbrur og smartheit hjá Ólafíu.Eygló Gísla
Skvísufitt frá Rósu.Eygló Gísla
Dúnn, satín og lágar buxur hjá Rósu.Eygló Gísla
Dúnskór við pilsasett frá Rósu.Eygló Gísla
Ljósir litir hjá Stellu.Eygló Gísla
Listrænt fitt hjá Huldu og hönd á andliti skemmtilegt tvist. Eygló Gísla
Jakki og buxur úr smiðju Helga!Eygló Gísla
Svart og seiðandi fitt frá Bjørk.Eygló Gísla
Slaufutoppur og rúllur í hári, frumlegt fitt eftir Rósu.Eygló Gísla
Jakki og kjóll eftir Ólafíu.Eygló Gísla
Gestir voru ánægðir með sýninguna.Eygló Gísla
Hönnuðirnir hneigja sig.Eygló Gísla
