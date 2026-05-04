Gjörningar og gleði á HönnunarMars

Menningarhátíðin HönnunarMars hefst á miðvikudag og borgin iðar af list og lífi sem aldrei fyrr. Fjöldi viðburða, gjörninga, sýninga og teita taka yfir miðborgina og má búast við miklu fjöri.
„HönnunarMars er ein helsta borgarhátíð Reykjavíkur. Hátíðin er lifandi vettvangur hugmynda, ólíkra sjónarhorna og þekkingar, þar sem íslensk og alþjóðleg hönnun mætast. Afl sem nærir samfélagið og ýtir því áfram. Yfirþema HönnunarMars 2026 er Tengingar. Í heimi sem einkennist bæði af ofurtengingu og aftengingu beinir hátíðin sjónum að grunnþörf manneskjunnar fyrir tengsl,“ segir í fréttatilkynningu hjá hátíðinni.
Tæplega 120 viðburðir á vegum hátíðarinnar standa yfir dagana sjötta til tíunda mars og nánari upplýsingar má nálgast hér.