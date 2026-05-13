Aðalpæjur landsins komu saman

Fullt hús var í Ásmundarsal um liðna helgi þegar gestir mættu í hönnunarpartý til að fagna þremur opnunum; einkasýningu Loga Pedro, Heimur, ásamt sýningunum Daydreaming eftir Sóleyju Jóhannsdóttur og 1160° eftir Auði Gná Ingvarsdóttur.
Hátískustemning í bland við frumlega og skemmtilega hönnun tók yfir rýmið og margar af aðal pæjum landsins voru á svæðinu. Má þar nefna að Alísa Helga Svansdóttir og Hlín Björnsdóttir, einhverjar vinsælustu fyrirsætur landsins á heimsvísu í dag, gengu tískupallinn, Hallveig Hafstað kona Loga geislaði eins og alltaf, rísandi stjarnan Róshildur naut sín í botn, Helga Ólafsdóttir stjórnandi HönnunarMars skein skært og listagyðjan Sara Björg lét sig auðvitað ekki vanta.
Heimur er einkasýning íslensk angólska hönnuðarins Loga Pedro, sem er sett fram sem ein heildstæð innsetning, hönnuð og byggð frá grunni sem heimili. Í verkinu eru yfir tuttugu hlutir, allt frá húsgögnum til ljóss og hljóðs, mótaðir sem eitt rými, sem hafnar skandinavískri arfleifð sem og öðrum tilbúnum fyrirmyndum samtímans.
Í staðinn endurspeglast hin persónulega og menningarlega reynsla höfundar, þar sem heimilið er ekki lengur samansafn hluta heldur meðvituð yfirlýsing um líf, og tilvist.
Logi Pedro Stefánsson er íslensk angólskur hönnuður búsettur í Reykjavík. Hann er fæddur í Portúgal en alinn upp á Íslandi og lauk BA gráðu í vöruhönnun frá Listaháskóli Íslands. Hann starfar sem iðnhönnuður hjá Össur Design Center og er jafnframt gestakennari við vöruhönnunardeild Listaháskóla Íslands.
Undir merkinu Lopedro vinnur hann að hönnun húsgagna, hluta og skóbúnaðar, meðal annars í samstarfi við RANRA, Fila Fusion, 66°North og Plastplan.
Heimur er fyrsta einkasýning hans. Samhliða hönnun hefur Logi einnig byggt upp feril sem tónlistarmaður á síðustu tveimur áratugum.
Daydreaming er nýjasta fatalína Sóleyjar Jóhannsdóttur. Undanfarin ár hefur Sóley starfað hjá alþjóðlegum tískuhúsum á borð við Louis Vuitton, Paul Smith og Lemaire. Nú stígur hún fram með eigið merki, By Soley og sýnir línuna Daydreaming.
Línan er sjálfstætt framhald fyrstu línu hennar Sleepwalker, sem var frumsýnd á HönnunarMars 2025. Með línunni heldur hún áfram að þróa sitt sjónræna tungumál þar sem mjúkur, draumkenndur veruleiki mætir sterkum og þungum formum.
Sóley Jóhannsdóttir lauk meistaragráðu í fatahönnun frá Institut Français de la Mode í París árið 2020, að loknu BA námi frá University of Brighton árið 2017. Sumarið 2024 bætti hún við sig sérhæfðu námi í klæðskerasaumi hjá Savile Row Academy með áherslu á sníðagerð og svokallaða made to measure aðferð.
Sóley hefur starfað sem hönnuður hjá virtum tískuhúsum á borð við Louis Vuitton, Lemaire og Paul Smith. Einnig hefur hún unnið að einstökum samstarfsverkefnum, sem dæmi Louis Vuitton og La Fabrique Nomade, sem var sýnt í Louvre árið 2025.
Á sýningunni 1160° vinnur Auður Gná eingöngu með eitt grunnefni, gler, og nálgast það með ólíkum aðferðum. Hún tengir saman staðlaða framleiðslu og einstakt handverk og bræðir saman hið hefðbundna og hið óvænta.
Auður Gná er menntaður innanhússarkitekt frá Barcelona og með B.A.- gráðu í sagnfræði frá Háskóla Íslands. Hún hefur komið að fjölbreyttum hönnunarverkefnum í gegnum tíðina en hefur á undanförnum árum lagt megináherslu á vöruhönnun fyrir eigið merki, Insula Reykjavík.
