Tíska og hönnun

Fimm­hundruð manns í ör­laga­ríku teiti

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Heiða og Marta létu sig ekki vanta á Þjóðminjasafnið á laugardag.
Heiða og Marta létu sig ekki vanta á Þjóðminjasafnið á laugardag. Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio

Einn ríkulegasti kvenbúningur í sögu landsins var lengi talinn hafa glatast í skipsskaða undan ströndum Íslands árið 1809. Síðar kom í ljós að svo var ekki og árið 1963 fannst búningurinn óvænt í safni Viktoríu og Alberts í Lundúnum. Sá fundur markaði tímamót í íslenskum búningarannsóknum en búningurinn er nú til sýnis á Þjóðminjasafninu.

Saga þessa faldbúnings er þrungin örlögum, en Kristjana S. Williams Studio túlkar örlagaþætti hans í myndverki innan um sýningarmuni Þjóðminjasafnsins. 

Það var líf og fjör á opnuninni sem margir höfðu beðið eftirvæntingafullir eftir. Hátt í 500 manns mættu á laugardag og yfir 200 manns kíktu við á sýningarspjall í gær. Sýningin stendur í ár, til 9. maí 2027. Hér má sjá vel valdar myndir frá opnun: 

Prúðbúnir gestir.Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Kristjana Williams listakona lengst til vinstri og Ragnheiður Skúladóttir frá Þjóðminjasafninu önnur til hægri í félagsskap góðra kvenna.Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Áslaug og Vilhelmína í góðum gír.Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Líf og fjör og fjölbreytt klæði.Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Prúðbúnir gestir virða sýninguna fyrir sér.Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Marina og Katrín Gunnars í góðum gír.Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Ása, Guðrún og María glæsilegar.Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Nanna Sjöfn Péturs, Ásdís Björgvins, Steinunn Guðna, Kristbjörg Páls, Ásmundur Kristjáns og Guðrún Hildur stórglæsileg öll.Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Helga Ólafs, Ólöf Guðný Valdimars og Vera nutu sín vel.Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Kristín Bjarnadóttir og Oddný Ragnars voru í skýjunum með sýninguna.Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Efnið skoðað gaumgæfilega. Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Glæsilegar.Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Heiða Björg og Margrét í góðum gír.Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Jóhann Páll og Álfheiður skemmtu sér. Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Þorsteinn Gunnars og Halla Helga nutu sín vel.Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Gía Sólveig, Guðrún Dagmar og Freyja.Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Brit, Kolbrún og Ragnheiður í góðum félagsskap.Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Snædís Sunna, Ólöf Bjarna, Ágústa Kristófer og Arthur Knut Farestveit.Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Árni, Sigmundur og Eileen.Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Margt um manninn!Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Glæsilegir gestir í þjóðbúningum.Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Harpa Þórsdóttir þjóðminjavörður hélt tölu.Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Hilmar Viðars, Fjalar Ólafs og Erla Björgvins.Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Júlia Eva, Svanbjörg Helena og Einar Geir.Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Verk Kristjönu umlykja rýmið allan hringinn. Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Skvísur.Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Nanna Sjöfn Péturs, Ásdís Björgvins, Steinunn Guðna, Kristbjörg Páls og Ásmundur Kristjáns.Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Ragnheiður Skúladóttir, Harpa Þórsdóttir og Sigrún Brynja Einarsdóttir ráðuneytisstjóri menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytis.Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Ástríður Eggertsdóttir, Skúli Þórðarson og Ragnheiður Skúladóttir.Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Ingibjörg og Dagný skáluðu.Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Tilkomumikil verk frá Kristjönu Williams.Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Margrét, Bjarni Rúnar og Guðrún Hólmgeirs.Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Margrét Ósk og Guðrún.Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Marta Mæja pæja mætti. Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Sigrún Brynja Einarsdóttir ráðuneytisstjóri menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytis meðal góðra gesta. Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Hlynur Karlsson, Guðný Jóns og Kári Páls.Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Margrét Hallgríms, Gísli Sigurs og Sigrún Brynja.Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
Mega flottar fjórar! Laimonas Dom Baranauskas / Sunday and White Studio
HönnunarMars Tíska og hönnun Menning


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.