Einn ríkulegasti kvenbúningur í sögu landsins var lengi talinn hafa glatast í skipsskaða undan ströndum Íslands árið 1809. Síðar kom í ljós að svo var ekki og árið 1963 fannst búningurinn óvænt í safni Viktoríu og Alberts í Lundúnum. Sá fundur markaði tímamót í íslenskum búningarannsóknum en búningurinn er nú til sýnis á Þjóðminjasafninu.
Saga þessa faldbúnings er þrungin örlögum, en Kristjana S. Williams Studio túlkar örlagaþætti hans í myndverki innan um sýningarmuni Þjóðminjasafnsins.
Það var líf og fjör á opnuninni sem margir höfðu beðið eftirvæntingafullir eftir. Hátt í 500 manns mættu á laugardag og yfir 200 manns kíktu við á sýningarspjall í gær. Sýningin stendur í ár, til 9. maí 2027. Hér má sjá vel valdar myndir frá opnun: