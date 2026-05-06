Mikil hvatning ef fólk hlær að fötunum

„Ég er svolítið mikið út um allt, hávær og fyrirferðamikil og það er klæðaburðurinn minn líka,“ segir útvarpsstjarnan Jóna Margrét Guðmundsdóttir, sem hefur gríðarlega gaman að tískunni. Blaðamaður ræddi við hana um óhefðbundinn og frumlegan klæðaburð hennar, eftirminnileg tískuslys, saumaskap á nóttunni og fleira fjörugt.
Jóna Margrét er 24 ára gömul og skaust upp á stjörnuhimininn þegar hún tók þátt í Idolinu fyrir rúmum tveimur árum. Hún heldur uppi útvarpsþættinum Traffíkin á FM957 ásamt Guðjóni Smára en þau voru einmitt bæði að keppa í Idol á sama tíma.
View this post on Instagram A post shared by Jóna Margrét (@jonamargret_)
A post shared by Jóna Margrét (@jonamargret_)
Hvað finnst þér skemmtilegast við tískuna?
Ég elska hvað tískan er fjölbreytt og leyfir manni að tjá sig á sinn eigin hátt, vera skapandi, prófa nýja hluti og breyta stílnum eftir því hvernig manni líður hverju sinni, án þess að þurfa að passa inn í einhver ákveðin box eða reglur. Við klæðum okkur flest í föt og tískan er jafn fjölbreytt og við erum mörg.
Hver er uppáhalds flíkin þín og af hverju?
Uppáhalds flíkin mín núna eru nýju loðhælarnir mínir sem ég keypti mér í New York, voðalega gelló gelló.
Eyðirðu miklum tíma í að velja föt hverju sinni?
Já, ég eyði að meðaltali löngum tíma í að velja föt. Það fer auðvitað eftir tilefni en þetta tekur dágóðan tíma almennt, líka vegna þess að mér finnst þetta svo ógeðslega gaman.
Hvernig myndirðu lýsa stílnum þínum?
Stíllinn minn er mjög út um allt. Hvorki regla né röð á honum. Ég elti bara tilfinningu hverju sinni og ef mér líður eins og bad bitch í fittinu þá er það stíllinn minn á því augnabliki.
Hefur stíllinn þinn breyst mikið í gegnum tíðina og hvernig þá?
Já hann breytist mikið og tekur miklum sveiflum. Allt frá því að vilja vera í kjól yfir hettupeysu yfir í að vilja fara í bikiní á djammið.
Það er svo gaman að skoða myndir aftur í tímann og hlæja yfir því að ég myndi aldrei fara í þetta í dag, vitandi vel að ég mun gera það nákvæmlega sama eftir ár þegar ég horfi á fötin sem Jóna í dag er að velja sér.
Nýturðu þess að klæða þig upp?
Já klárlega, það er fátt sem veitir mér meiri hamingju en að graflast í skápnum mínum og púsla saman fallegri útkomu.
Mér finnst klæðaburður fólks vera stór partur af því hvernig fólk tjáir sig. Ég er svolítið mikið út um allt, hávær og fyrirferðamikil og það er klæðaburðurinn minn líka.
Hvað skiptir þig mestu máli í klæðaburði?
Hundrað prósent að líða eins og bad bitch í fittinu. Ef ég finn mig knúna til þess að fara oftar yfir daginn inn á bað að kíkja á fittið, þá veit ég að ég gerði eitthvað rétt þann daginn og elti þá tilfinningu.
Númer eitt, tvö og þrjú þá þarf mér að líða vel, skiptir engu máli í hverju ég er.
Hvaðan sækirðu innblástur í tískunni?
Út um allt, ég sæki mikinn innblástur í raun bara inn í hjartað mitt. Hvernig líður mér í dag og hvernig vil ég tjá það. Þú getur eiginlega séð alveg á outfitt-inu mínu hvernig mér líður.
Annars sæki ég minn innblástur til fólks sem elskar líka að outmax-a fatastílinn sinn.
Ertu með einhver boð og bönn þegar það kemur að klæðaburði?
Ekki neitt eins og er. Ég var með miklar reglur eins og að gull og silfur eiga ekki heima saman, ef þú ætlar að vera í lituðum fötum þá þarf það að vera nákvæmlega sami litur og oddahælaskór var það ljótasta sem ég gat ímyndað mér.
Í dag elska ég þetta allt saman og geri í því að blanda silfri við gull í oddahælaskóm. Ef ég þyrfti að segja eitt algjört nei nei þá er það ljótasta fyrirbæri sem ég veit um og það er tech fleece galli.
Það sem ég elska mest er svo að gera flík að minni eigin. Ég á mjög fáar flíkur sem ég er ekki búin að eiga eitthvað við, sauma úr þeim, lita þær, klippa þær til, sauma í þær eða breyta þeim. Það er það heitasta sem mér finnst, algjörlega þín flík út frá þinni tilfinningu og engin á eins.
Áttu eitthvað eftirminnilegt tískuslys?
Já, hér læt ég mynd bara fylgja og það þarf ekkert að segja neitt meira.
Spilar álit annarra eitthvað hlutverk í þínu fatavali?
Sko eiginlega bara á því sviði að ef fólk fýlar ekki fittið mitt eða hlær af því þá veit ég að ég er að gera eitthvað rétt. Það er algjör hvati fyrir mig, því meira öðruvísi því betra.
Hver er eftirminnilegasta flík sem þú hefur klæðst og af hverju?
Ég ætla að segja sett sem ég saumaði með múttu. Ég er búin að eiga uppáhalds jakka í mörg ár og fann síðan alveg eins núna nýverið og fékk þá hugmynd að sauma úr nýja jakkanum pils og skálmar.
Ég og mamma sátum í miklum pælingum heila kvöldstund og græjuðum þetta fit saman, enda fáir jafn hæfileikaríkir og mamslan mín. Þetta er flík sem mér þykir endalaust vænt um, pils, jakki og skálmar.
Hvað finnst þér heitast fyrir 2026?
Alltaf númer eitt, tvö og þrjú nytjamarkaðir eða thrift búðir. Ég er alveg á því að við séum í nytjamarkaðstímabili eða thrift era núna, það sem er notað er heitt.
Býrðu yfir einhverju góðu ráði þegar það kemur að tísku?
Alltaf aðalspurningin, hvernig líður mér í þessu? Mér þarf að líða vel til þess að own-a fittið. Það er flott ef þér líður vel. Síðan er gott ráð að eiga eitt stykki súper mömmu sem tekur við hugmyndum og gerir þær að veruleika, prjónar á mann fylgihluti og flíkur og saumar með manni fram á rauða nótt.
Og ekki sofa á nytjamörkuðum og thrift búðum!