Tíska og hönnun

Inn­sýn í heim fata­hönnuða fram­tíðarinnar

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Það var mikið um dýrðir á útskrifarsýningu fatahönnunarnema LHÍ.
List, glæsileiki og tíska blönduðust á skemmtilegan hátt saman í eitt í Hörpu á föstudagskvöld þegar útskriftarnemendur við fatahönnun í Listaháskóla Íslands settu upp tískusýningu. Margt var um manninn og fatahönnuðir framtíðarinnar sýndu hvert leiðin liggur í tískunni.

Tíu fatahönnuðir útskrifast af námsbrautinni í ár en það eru þau  Bjørk Bregendahl, Fríða Björg Pétursdóttir, Hafdís Sól Jóhannsdóttir, Helgi Þorleifur Þórhallsson, Hulda Kristín Hauksdóttir, Kristrún Rut H. Antonsdóttir, Ólafía Elísabet Einarsdóttir, Rósa Marí Sigmarsdóttir, Stella Michiko, Sigrún Delli Zuani og Sverrir Ingi Ingibergsson. Sýningarstjóri var Anna Clausen.

