Davíð er 26 ára gamall og starfar sem samfélagsmiðlasérfræðingur eða content specialist hjá húðvörumerkinu Blue Lagoon Skin Science.
„Ég er nýlega fluttur heim frá London þar sem ég vann fyrir snyrtivörumerki á borð við Paula’s Choice og Medik8. Þar áður lærði ég Fashion PR & Communications við London College of Fashion,“ segir Davíð sem er undantekningarlaust óaðfinnanlega tilhafður.
Hvað finnst þér skemmtilegast við tískuna?
Mér finnst skemmtilegt að sjá hvað tíska og klæðnaður yfir höfuð segir mikið um hver einstaklingurinn er og hvað skiptir hann máli. Það getur verið gaman að túlka sín eigin gildi í klæðaburði, ekki bara í fötunum sjálfum heldur líka í smáatriðum eins og ilmum.
Hver er uppáhalds flíkin þín og af hverju?
Uppáhalds flíkin mín er án efa bleik, röndótt Maison Margiela skyrta sem ég keypti árið 2021. Hún er úr Spring/Summer 2006 línunni og er ein af síðustu línunum sem Martin Margiela hannaði fyrir merkið.
Þó hún sé óvenju litrík fyrir fataskápinn minn hef ég notað hana ótrúlega mikið og finn enn tilefni til að grípa í hana.
Eyðirðu miklum tíma í að velja föt hverju sinni?
Yfirleitt ekki. Hins vegar eyði ég miklum tíma í að velja hvaða flíkur fá að vera í fataskápnum mínum.
Ég geri frekar miklar kröfur ef eitthvað á að koma inn þarf það að endast og virka með öðru sem ég á.
Hvernig myndirðu lýsa stílnum þínum?
Ég myndi lýsa stílnum mínum sem minimalískum með tímalaust yfirbragð. Ég eltist ekki við trend heldur vel frekar vandaðar flíkur með klassískum línum sem eldast vel. Ég leik mér frekar með form, hlutföll og áferð.
Hefur stíllinn þinn breyst mikið í gegnum tíðina og hvernig þá?
Já, hann hefur breyst. Með tímanum hefur maður lært að kaupa minna en betra.
Ég er hættur að kaupa hluti sem endast bara í eitt tímabil og einbeiti mér frekar að flíkum sem ég veit að ég vil klæðast aftur og aftur. Ég held líka að ég hafi áttað mig betur á því hvað hentar mér og held mig við það.
Nýturðu þess að klæða þig upp?
Já, ég hef alltaf haft gaman af því að klæða mig upp. Jafnvel þegar ég er einn heima vil ég vera í fallegum fötum - oft í silki „afa“-náttfötum og inniskóm. Mér finnst það hafa góð áhrif á hversdagsleikann.
Hvað skiptir þig mestu máli í klæðaburði?
Það skiptir mig mestu máli að mér líði eins og ég sjálfur og að flíkurnar séu með gott snið. En líka að heildarmyndin sé samræmd, allt frá sniði og efnum yfir í ilm.
Mér finnst ilmur jafn mikilvægur hluti af klæðaburði og fötin sjálf. Ég para oft ákveðinn ilm við klæðaburð dagsins og er það í raun það sem ég hef mest gaman af við að klæða mig.
Ég er með það sem kallast ilmfataskáp eða „fragrance wardrobe“, safn af ilmum sem passa við mismunandi stemningu og tilefni. Til dæmis myndi ég para svarta ullar peysu og leðurjakka við Tobacco Mandarin frá Byredo, en ljósari linen föt við ilmi eins og Costa Brazil. Ef ég klæddist grænni cashmere peysu og Barbour jakka myndi ég fara í Bois du Portugal frá Creed.
Hvaðan sækirðu innblástur í tískunni?
Ég sæki mikinn innblástur í fortíðina og þá sérstaklega til goðsagna eins og JFK, Giorgio Armani, Paul Newman og Alain Delon.
Einnig í 90’s runway-línur, sérstaklega Martin Margiela fyrir Hermès, Jil Sander og Tom Ford hjá Gucci.
Ertu með einhver boð og bönn þegar það kemur að klæðaburði?
Ég forðast gerviefni og hluti sem ég veit að ég mun bara nota tímabundið. Ég reyni að kaupa ekki eitthvað sem er of trend-drifið eða illa unnið.
Hver er eftirminnilegasta flík sem þú hefur klæðst og af hverju?
Ætli það séu ekki hvítu jakkafötin sem ég átti þegar ég var níu ára. Ég man að ég hafði séð eitthvað svipað í einhverri bíómynd og þegar ég sá þau í búð erlendis var ég mjög ákveðinn í að fá þannig.
Ég fór í þeim við öll tilefni, jafnvel hversdagsleg. Ég held að þetta hafi verið fyrstu fötin sem ég valdi sjálfur og upphafið að því að þróa minn eigin stíl.
Hvað finnst þér heitast fyrir 2026?
Ég held að fólk fari enn meira í átt að færri en betri flíkum og meðvitaðri neyslu. Minni áhersla á trend og meiri áhersla á persónulegan stíl sem endist.
Býrðu yfir einhverju góðu ráði þegar það kemur að tísku?
Mitt besta ráð er að hugsa vel um flíkurnar sínar, strauja þær og fá þær sniðnar ef þær passa illa.
Góð flík verður frábær þegar hún passar fullkomlega og er vel með farin.
View this post on Instagram A post shared by Davíð Laufdal Arnarsson (@davidlaufdal)
A post shared by Davíð Laufdal Arnarsson (@davidlaufdal)