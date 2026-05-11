Tíska og hönnun

Gusugleði í Vesturbæjarlaug

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Saga Klose stýrði stuðgusu fyrir handklæðatískumerkið Salún. Karítas

Gusugleðin var við völd í Vesturbæjarlaug á laugardag þegar hönnunarmerkið Salún bauð í sundveislu og kynnti samtímis nýja línu sem heitir Gárur. Gusumeistarinn Saga Klose hélt utan um gusulotur og DJ Karítas þeytti skífum.

Með viðburðinum vildi Ásrún Ágústsdóttir hönnuður og eigandi Salún heiðra einstaka sundlaugamenningu sem hefur fylgt þjóðinni frá landnámi og er nú loksins staðfest á lista UNESCO yfir óáþreifanlega menningararfleifð þjóða.

Nýja munstrið Gárur er innblásið af flæði vatnsins og þeim síbreytilegu formum sem myndast þegar yfirborðið gárar og brotnar. Litapallettan sækir kraft sinn í stórbrotna náttúru Fjallabaksleið, allt frá dempuðum jarðtónum til ríkulegra lita Brennisteinsöldu. 

Kveikjan að Salún er einstakt dálæti hönnuðarins, Ásrúnar Ágústsdóttur á salúnvefnaði og íslenskri sundmenningu, tveimur hornsteinum sem hafa fylgt þjóðinni í gegnum aldirnar. 

„Markmið okkar er að gera þessum dýrmæta menningararfi hátt undir höfði með því að samþætta aldagama vefnaðartækni og nútíma lífsstíl. Við leggjum ríka áherslu á að hver vara hafi skýran tilgang, auðgi líf okkar og falli saumlaust inn í okkar daglega líf,“ segir Ásrún.

Hér má sjá vel valdar myndir frá fjörinu: 

Salún stóð fyrir sundveislu í Vesturbæjarlaug.Karítas
Saga Klose gusumeistari undirbýr gusulotur.Karítas
Sviti og stuð!Karítas
Saga notaði nýja línu frá Salún.Karítas
Ragna Bjarnadóttir fatahönnuður í stuði með börnunum sínum.Karítas
Skvísur í fíling.Karítas
Ofurskvís í bleikum sloppi.Karítas
Stórar myndir prýddu innirými laugarinnar.Karítas
Ilmur Stefánsdóttir virðir handklæðin fyrir sér og DJ Karítas þeytir skífum.Karítas
Spjall eftir sund.Karítas
Ragna Bjarna glæsileg.Karítas
Ásrún Ágústsdóttir númer tvö frá hægri í góðum félagsskap.Karítas
Skemmtilegar myndir.Karítas
Salún og sund.Karítas
Saga stýrði góðri gusu.Karítas
