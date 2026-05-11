Gusugleði í Vesturbæjarlaug

Gusugleðin var við völd í Vesturbæjarlaug á laugardag þegar hönnunarmerkið Salún bauð í sundveislu og kynnti samtímis nýja línu sem heitir Gárur. Gusumeistarinn Saga Klose hélt utan um gusulotur og DJ Karítas þeytti skífum.
Með viðburðinum vildi Ásrún Ágústsdóttir hönnuður og eigandi Salún heiðra einstaka sundlaugamenningu sem hefur fylgt þjóðinni frá landnámi og er nú loksins staðfest á lista UNESCO yfir óáþreifanlega menningararfleifð þjóða.
Nýja munstrið Gárur er innblásið af flæði vatnsins og þeim síbreytilegu formum sem myndast þegar yfirborðið gárar og brotnar. Litapallettan sækir kraft sinn í stórbrotna náttúru Fjallabaksleið, allt frá dempuðum jarðtónum til ríkulegra lita Brennisteinsöldu.
Kveikjan að Salún er einstakt dálæti hönnuðarins, Ásrúnar Ágústsdóttur á salúnvefnaði og íslenskri sundmenningu, tveimur hornsteinum sem hafa fylgt þjóðinni í gegnum aldirnar.
„Markmið okkar er að gera þessum dýrmæta menningararfi hátt undir höfði með því að samþætta aldagama vefnaðartækni og nútíma lífsstíl. Við leggjum ríka áherslu á að hver vara hafi skýran tilgang, auðgi líf okkar og falli saumlaust inn í okkar daglega líf,“ segir Ásrún.
