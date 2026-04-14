Kona forsætisráðherra Spánar ákærð fyrir spillingu Kjartan Kjartansson skrifar 14. apríl 2026 13:39 Begoña Gómez með Pedro Sánchez, spúsa sínum, í opinberri heimsókn í Kína í gær. Vísir/EPA Rannsóknardómari í Madrid hefur ákært Begoñu Gómez, eiginkonu Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar, fyrir fjárdrátt og misferli. Ásakanirnar tengjast stöðu Gómez hjá háskóla í höfuðborginni. Gómez er ákærð fyrir fjárdrátt, misferli með opnibert fé , spillta viðskiptagjörninga og að notfæra sér aðstöðu sína sem eiginkona forsætisráðherra. Það er hún sögð hafa gert þegar hún fékk styrktaraðila til þess að fjármagna meistaranám við Complutense-háskóla í Madrid sem hún hafði umsjón með. Aðstoðarkona Gómez og kaupsýslumaður hafa einnig verið ákærð í tengslum við málið, að sögn breska blaðsins The Guardian. Þau hafa öll neitað sök. Málið kom til kasta rannsóknardómarans eftir kvörtun frá fjarhægrisamtökum sem kalla sig Hreinar hendur (sp. manos limpias). Sánchez forsætisráðherra hefur ítrekað fullyrt að málið eigi sér pólitískar rætur. Hann hefur meðal annars dregið hlutlægni dómstóla í efa og íhugaði alvarlega að segja af sér vegna málsins gegn Gómez fyrir tveimur árum. Dómarinn veitti Gómez og hinum tveimur sem eru ákærð fimm daga frest til þess að bregðast við. Í framhaldinu verður tekin ákvörðun um hvort réttað verði yfir forsætisráðherrafrúnni. Spánn Erlend sakamál