ÍA svarar: Allar frásagnir hafa fleiri en eina hlið Ágúst Orri Arnarson skrifar 14. apríl 2026 09:45 Eggert Herbertsson er formaður ÍA. Knattspyrnufélag ÍA áréttar að allar frásagnir hafa fleiri en eina hlið, eftir að þjálfarinn Andri Júlíusson sagði félagið hafa kastað sér úr starfi „eins og hverri annarri kúkableyju." Andri greindi frá starfslokum sínum hjá ÍA í pistli á Facebook í gærkvöldi. Þar sagðist hann hafa gert mistök á æfingu yngri flokka og í framhaldinu hafi formaður Barna- og unglingaráðs ÍA viljað reka hann úr klúbbnum. Andri var alls ekki sáttur með sín starfslok og sagði fullt af fólki hafa verið á sinni hlið en „einhverjir sem sitja á skrifstofu og hafa aldrei sparkað í bolta" hafi viljað hann burt. „Knattspyrnufélag ÍA vill árétta að allar frásagnir hafi fleiri en eina hlið. Félagið starfar almennt í samræmi við siðareglur og hegðunarviðmið Íþróttabandalags Akraness og Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands. Knattspyrnufélag ÍA lítur svo á að málinu sé lokið og mun félagið ekki tjá sig frekar um það," segir Eggert Herbertsson, formaður knattspyrnufélagsins ÍA. Samkvæmt heimildum fréttastofu tengist brottreksturinn því hvernig Andri tók á slagsmálum iðkanda á æfingu hjá fimmta flokki ÍA. Var honum gert að segja upp ella yrði málið tilkynnt til barnaverndar.