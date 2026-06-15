Landsliðsfyrirliðinn á leið í safaríferð til Tansaníu

Stór hluti íslenska kvennalandsliðsins kláraði tímabilið sitt með landsleikjunum í undankeppni HM í síðustu viku en hvað ætla þær að gera í sumarfríinu?
Samskiptamiðlamaður Knattspyrnusambands Íslands ákvað að komast að því hvernig leikmenn íslenska landsliðsins ætluðu að eyða sumarfríi sínu til að hvíla sig og safna orku fyrir næstu leiktíð.
Það eru þó ekki allar sem fá sumarfrí eins og hann komst að. Leikmenn sem spila heima í Bestu deildinni og þær sem spila í Noregi, sem dæmi, verða bara að spila fótbolta í allt sumar. Ekkert sumarfrí þar á bæ.
Langflestar af þeim sem fá gott sumarfrí ætla að fara í sólina í Suður-Evrópu og mátti heyra staði eins og Ítalíu, Spán og Grikkland nefnda. Frakkland og Svartfjallaland voru líka nefnd en margar ætla líka að eyða tíma með fjölskyldu sinni á Íslandi.
Sandra María Jessen ætlar þó ekki að fljúga suður á Ítalíu heldur að leigja sér bílaleigubíl og keyra niður eftir með fjölskyldu sinni.
Þær sem skáru sig úr hópnum voru reynsluboltarnir sem spila saman í miðri vörn íslenska landsliðsins eða þær Glódís Perla Viggósdóttir og Ingibjörg Sigurðardóttir.
Ingibjörg, sem spilar með Freiburg í Þýskalandi, ætlar að eyða sumarfríi sínu á Íslandi og með fjölskyldunni. Hún hefur planað útilegu á Vestfjörðum og nú er að vona að veðrið leiki við hana í þeirri ferð.
Landsliðsfyrirliðinn Glódís Perla fer aftur á móti í metnaðarfyllstu ferðina í sumarfríinu.
Glódís, sem spilar með Bayern München í Þýskalandi, er á leiðinni til Afríku í sumar. Nánar tiltekið þá ætlar hún í safaríferð til Tansaníu og Zanzibar, sem er eyja fyrir utan Tansaníu í Austur-Afríku.
Heyra má öll svör stelpnanna hér fyrir neðan.
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