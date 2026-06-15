Amorim tekur við AC Milan Sindri Sverrisson skrifar 15. júní 2026 10:27 Rúben Amorim átti afar erfitt uppdráttar hjá Manchester United en fær nú nýtt tækifæri hjá AC Milan. Getty/Jacob King Rúben Amorim, fyrrverandi aðalþjálfari Manchester United, hefur samþykkt að verða næsti þjálfari ítalska stórveldisins AC Milan og mun formlega skrifa undir samning þess efnis í þessari viku. Frá þessu greinir meðal annars ítalski félagsskiptafréttamaðurinn Fabrizio Romano sem segir að munnlegt samkomulag sé í höfn um samning til næstu tveggja ára, með möguleika á árs framlengingu. Amorim hefur verið atvinnulaus síðan hann var rekinn frá United í janúar eftir erfiða fjórtán mánuði í starfi. Hann mun nú stýra Milan í æfingaleik gegn United í Wroclaw í Póllandi þann 15. ágúst, viku áður en enska úrvalsdeildin hefst. 🚨🔴⚫️ BREAKING: Rúben Amorim to AC Milan as new head coach, HERE WE GO! 🇵🇹Verbal agreement done on deal valid until June 2028 plus option until June 2029.Amorim has accepted all conditions and will sign this week as new Milan manager. 🫱🏻🫲🏼 pic.twitter.com/j3ry7G3mYq— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2026 Amorim tekur við Milan af Massimiliano Allegri sem var rekinn í maí eftir að hafa mistekist að stýra liðinu til sætis í Meistaradeild Evrópu. AC Milan var með níu stiga forskot á fimmta sætið þegar liðið sigraði erkifjendurna í Internazionale í mars, en vann síðan aðeins þrjá af síðustu 10 leikjum sínum, fékk 10 stig og endaði að lokum stigi á eftir Como, sem hreppti síðasta Meistaradeildarsætið á lokadegi tímabilsins í ítölsku A-deildinni. Auk Amorims höfðu Mauricio Pochettino, landsliðsþjálfari Bandaríkjanna, og Oliver Glasner sem hættur er með Sambandsdeildarmeistara Crystal Palace, verið orðaðir við Milan. Ítalski boltinn Manchester United Enski boltinn Mest lesið Unnusta leikmanns fyrir aðkasti í verslun eftir leik í Árbæ Íslenski boltinn Tuchel kallaði dómara fyrsta leiks Englendinga „E-flokks-dómara“ Fótbolti Klopp segir þá halda fótboltanum í gíslingu Fótbolti „Skyldan kallar hjá kærastanum“ Fótbolti „Fyrirgefið okkur, vinsamlegast“ Fótbolti „Það sem hræðir mann er það sem er mest þess virði að gera“ Sport Sýning Svía og Diallo hetja Fílanna Fótbolti „Með mikið samviskubit gagnvart eiginkonu minni og dóttur“ Fótbolti Ísak Bergmann trúlofaður Fótbolti Féll á lyfjaprófi við að reyna að verða ólétt Sport Fleiri fréttir Maður dagsins á HM: Bauðst að spila fyrir hitt liðið og á mág í landsliðinu Unnusta leikmanns fyrir aðkasti í verslun eftir leik í Árbæ Landsliðsfyrirliðinn á leið í safaríferð til Tansaníu „Skyldan kallar hjá kærastanum“ Sýning Svía og Diallo hetja Fílanna „Ég ætla að halda mig til hlés“ Tuchel kallaði dómara fyrsta leiks Englendinga „E-flokks-dómara“ „Fyrirgefið okkur, vinsamlegast“ Tryggði Japan jafntefli með því að skalla boltann af höfði liðsfélaga og inn „Með mikið samviskubit gagnvart eiginkonu minni og dóttur“ „Eitthvað þarf að breytast fyrir næsta leik“ Klopp segir þá halda fótboltanum í gíslingu „Smá þolinmæði sem þarf“ Real Madrid keypti Cucurella af Chelsea Þjóðverjar busuðu fámennustu þjóð í sögu HM með rassskelli Uppgjörið: Keflavík-FH 1-2 | Fyrsti sigur FH-inga í sumar Japanir mættir til að vinna heimsmeistaramótið, ekki til að skemmta sér Leikmenn Portúgal bera Diogo Jota-armbönd á HM Uppgjör: Þór-ÍBV 1-4 | Eyjamenn með annan stórsigurinn í röð Ísak Bergmann trúlofaður Potter spurður hvort það hafi hjálpað að vera ekki danskur Vilja sjá betri frammistöðu frá Breiðablik Fær laun greidd en fær ekki að dæma Maður dagsins: Innflytjandi sem fór snemma til Bayern Mörkin úr Bestu deildinni Fyrsti sigur á heimsmeistaramóti síðan 1990 Óvæntur varnarsigur „Þetta er eins og aftanákeyrsla“ Amorim talinn líklegastur til að taka við AC Milan Forseti FIFA móðgaði Ítali Sjá meira