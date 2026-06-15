Fótbolti

Amorim tekur við AC Milan

Sindri Sverrisson skrifar
Rúben Amorim átti afar erfitt uppdráttar hjá Manchester United en fær nú nýtt tækifæri hjá AC Milan.
Rúben Amorim átti afar erfitt uppdráttar hjá Manchester United en fær nú nýtt tækifæri hjá AC Milan. Getty/Jacob King

Rúben Amorim, fyrrverandi aðalþjálfari Manchester United, hefur samþykkt að verða næsti þjálfari ítalska stórveldisins AC Milan og mun formlega skrifa undir samning þess efnis í þessari viku.

Frá þessu greinir meðal annars ítalski félagsskiptafréttamaðurinn Fabrizio Romano sem segir að munnlegt samkomulag sé í höfn um samning til næstu tveggja ára, með möguleika á árs framlengingu.

Amorim hefur verið atvinnulaus síðan hann var rekinn frá United í janúar eftir erfiða fjórtán mánuði í starfi. Hann mun nú stýra Milan í æfingaleik gegn United í Wroclaw í Póllandi þann 15. ágúst, viku áður en enska úrvalsdeildin hefst.

Amorim tekur við Milan af Massimiliano Allegri sem var rekinn í maí eftir að hafa mistekist að stýra liðinu til sætis í Meistaradeild Evrópu.

AC Milan var með níu stiga forskot á fimmta sætið þegar liðið sigraði erkifjendurna í Internazionale í mars, en vann síðan aðeins þrjá af síðustu 10 leikjum sínum, fékk 10 stig og endaði að lokum stigi á eftir Como, sem hreppti síðasta Meistaradeildarsætið á lokadegi tímabilsins í ítölsku A-deildinni.

Auk Amorims höfðu Mauricio Pochettino, landsliðsþjálfari Bandaríkjanna, og Oliver Glasner sem hættur er með Sambandsdeildarmeistara Crystal Palace, verið orðaðir við Milan.

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