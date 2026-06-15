Fótbolti

Maður dagsins á HM: Bauðst að spila fyrir hitt liðið og á mág í lands­liðinu

Sindri Sverrisson skrifar
Yasin Ayari skoraði tvö mörk gegn Túnis í nótt - liði sem honum bauðst að spila fyrir.
Yasin Ayari skoraði tvö mörk gegn Túnis í nótt - liði sem honum bauðst að spila fyrir. Getty/David Ramos

Hinn 22 ára gamli Yasin Ayari sló í gegn í frumraun sinni á HM í nótt þegar hann skoraði tvö lagleg mörk fyrir Svíþjóð í 5-1 stórsigrinum gegn Túnis. Hann hefði getað spilað leikinn fyrir Túnis í staðinn.

Ayari stimplaði sig rækilega inn á mótið og er yngsti markaskorari Svíþjóðar á HM frá því að Tomas Brolin skoraði á HM 1990.

Hann sleppti því að fagna fyrra marki sínu í nótt af virðingu við föðurætt sína en pabbi hans er frá Túnis og mamma hans frá Marokkó.

„Ég fæddist í Svíþjóð og líður eins og Svía, og ég vil vera fulltrúi Svíþjóðar,“ hefur Ayari sagt um þá ákvörðun sína að velja sænska landsliðið fram yfir norður-afrísku landsliðin.

„Það er klikkað að við höfum lent með þeim [Túnisbúum] í riðli,“ sagði Ayari en pabbi hans er ánægður með val sonarins.

„Ég vildi að hann myndi spila fyrir Svíþjóð. Hann ætti að vilja gefa til baka til landsins sem annaðist hann,“ sagði pabbi Ayari.

Ayari er uppalinn hjá AIK en gekk í raðir enska úrvalsdeildarfélagsins Brighton árið 2023 og skoraði þrjú mörk í 29 deildarleikjum í vetur. Hann er fjölhæfur, sóknarsinnaður miðjumaður og lítur mikið upp til Pep Guardiola:

„Ég dýrka hann. Draumurinn minn er að spila í hans liði. Það yrði algjörlega stórkostlegt,“ hefur Ayari látið hafa eftir sér.

Kærasta hans, Sandra, er systir liðsfélaga Ayari í sænska landsliðinu, Tottenham-mannsins Dejans Kulusevski. Sá hefur hins vegar átt við þrálát meiðsli að stríða og komst því ekki með á heimsmeistaramótið.

Kulusevski hefur þó eflaust glaðst að sjá mág sinn slá í gegn í nótt og þegar Ayari skoraði seinna markið sitt, seint í uppbótartíma, hélt hann ekki aftur af sér heldur fagnaði með liðsfélögum sínum sem nú sigla hraðbyri í átt að 32-liða úrslitum.

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