Maður dagsins á HM: Bauðst að spila fyrir hitt liðið og á mág í landsliðinu Sindri Sverrisson skrifar 15. júní 2026 10:09 Yasin Ayari skoraði tvö mörk gegn Túnis í nótt - liði sem honum bauðst að spila fyrir. Getty/David Ramos Hinn 22 ára gamli Yasin Ayari sló í gegn í frumraun sinni á HM í nótt þegar hann skoraði tvö lagleg mörk fyrir Svíþjóð í 5-1 stórsigrinum gegn Túnis. Hann hefði getað spilað leikinn fyrir Túnis í staðinn. Ayari stimplaði sig rækilega inn á mótið og er yngsti markaskorari Svíþjóðar á HM frá því að Tomas Brolin skoraði á HM 1990. Hann sleppti því að fagna fyrra marki sínu í nótt af virðingu við föðurætt sína en pabbi hans er frá Túnis og mamma hans frá Marokkó. „Ég fæddist í Svíþjóð og líður eins og Svía, og ég vil vera fulltrúi Svíþjóðar,“ hefur Ayari sagt um þá ákvörðun sína að velja sænska landsliðið fram yfir norður-afrísku landsliðin. „Það er klikkað að við höfum lent með þeim [Túnisbúum] í riðli,“ sagði Ayari en pabbi hans er ánægður með val sonarins. „Ég vildi að hann myndi spila fyrir Svíþjóð. Hann ætti að vilja gefa til baka til landsins sem annaðist hann,“ sagði pabbi Ayari. Ayari er uppalinn hjá AIK en gekk í raðir enska úrvalsdeildarfélagsins Brighton árið 2023 og skoraði þrjú mörk í 29 deildarleikjum í vetur. Hann er fjölhæfur, sóknarsinnaður miðjumaður og lítur mikið upp til Pep Guardiola: „Ég dýrka hann. Draumurinn minn er að spila í hans liði. Það yrði algjörlega stórkostlegt,“ hefur Ayari látið hafa eftir sér. Kærasta hans, Sandra, er systir liðsfélaga Ayari í sænska landsliðinu, Tottenham-mannsins Dejans Kulusevski. Sá hefur hins vegar átt við þrálát meiðsli að stríða og komst því ekki með á heimsmeistaramótið. Kulusevski hefur þó eflaust glaðst að sjá mág sinn slá í gegn í nótt og þegar Ayari skoraði seinna markið sitt, seint í uppbótartíma, hélt hann ekki aftur af sér heldur fagnaði með liðsfélögum sínum sem nú sigla hraðbyri í átt að 32-liða úrslitum. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Unnusta leikmanns fyrir aðkasti í verslun eftir leik í Árbæ Íslenski boltinn Tuchel kallaði dómara fyrsta leiks Englendinga „E-flokks-dómara“ Fótbolti Klopp segir þá halda fótboltanum í gíslingu Fótbolti „Skyldan kallar hjá kærastanum“ Fótbolti „Fyrirgefið okkur, vinsamlegast“ Fótbolti „Það sem hræðir mann er það sem er mest þess virði að gera“ Sport Sýning Svía og Diallo hetja Fílanna Fótbolti „Með mikið samviskubit gagnvart eiginkonu minni og dóttur“ Fótbolti Ísak Bergmann trúlofaður Fótbolti Féll á lyfjaprófi við að reyna að verða ólétt Sport Fleiri fréttir Maður dagsins á HM: Bauðst að spila fyrir hitt liðið og á mág í landsliðinu Unnusta leikmanns fyrir aðkasti í verslun eftir leik í Árbæ Landsliðsfyrirliðinn á leið í safaríferð til Tansaníu „Skyldan kallar hjá kærastanum“ Sýning Svía og Diallo hetja Fílanna „Ég ætla að halda mig til hlés“ Tuchel kallaði dómara fyrsta leiks Englendinga „E-flokks-dómara“ „Fyrirgefið okkur, vinsamlegast“ Tryggði Japan jafntefli með því að skalla boltann af höfði liðsfélaga og inn „Með mikið samviskubit gagnvart eiginkonu minni og dóttur“ „Eitthvað þarf að breytast fyrir næsta leik“ Klopp segir þá halda fótboltanum í gíslingu „Smá þolinmæði sem þarf“ Real Madrid keypti Cucurella af Chelsea Þjóðverjar busuðu fámennustu þjóð í sögu HM með rassskelli Uppgjörið: Keflavík-FH 1-2 | Fyrsti sigur FH-inga í sumar Japanir mættir til að vinna heimsmeistaramótið, ekki til að skemmta sér Leikmenn Portúgal bera Diogo Jota-armbönd á HM Uppgjör: Þór-ÍBV 1-4 | Eyjamenn með annan stórsigurinn í röð Ísak Bergmann trúlofaður Potter spurður hvort það hafi hjálpað að vera ekki danskur Vilja sjá betri frammistöðu frá Breiðablik Fær laun greidd en fær ekki að dæma Maður dagsins: Innflytjandi sem fór snemma til Bayern Mörkin úr Bestu deildinni Fyrsti sigur á heimsmeistaramóti síðan 1990 Óvæntur varnarsigur „Þetta er eins og aftanákeyrsla“ Amorim talinn líklegastur til að taka við AC Milan Forseti FIFA móðgaði Ítali Sjá meira