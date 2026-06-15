Stál í Stál í Seattle Aron Guðmundsson skrifar 15. júní 2026 20:58 Úr leik kvöldsins. Mohamed Salah, fyrirliði Egyptalands í baráttunni við Amadou Onana Vísir/Getty Auk þessara liða eru Íran og Nýja-Sjáland í G-riðli og fyrir fram því horft á þennan leik sem slag þeirra liða sem munu berjast um toppsæti riðilsins. Það voru Egyptar sem áttu fyrsta höggið í leik kvöldsins. Á nítjándu mínútu kom Emam Ashour, leikmaður Al Ahly, Egyptalandi yfir með fyrsta marki leiksins 1-0. Belgarnir voru lengst af í leik kvöldsins með yfirhöndina en gekk erfiðlega að finna jöfnunarmarkið. Þegar komið var fram á 66.mínútu ákvað Rudi Garcia, landsliðsþjálfari Belgíu að gera skiptingu og setja inn á framherjann stóra og stæðilega, Romelu Lukaku, inn á. Það tók Lukaku ekki langan tíma til að láta að sér kveða. Lukaku horfir á eftir boltanum fara í netið í kvöldVísir/Getty Nánast á sömu mínútu og hann kom inn á jöfnuðu Belgar metin þegar að Mohamed Hany varð fyrir því óláni að koma boltanum í eigið net. Hægt að segja að Lukaku hafi spilað stóran þátt í því marki því hann gerði Hany erfitt fyrir með mikilli áræðni. Hvorugu liðinu tókst að finna sigurmarkið það sem eftir lifði leiks. Belgar komust hins vegar næst því að finna slíkt mark þegar að skot Brandon Mechele var frábærlega varið af Mostafa Ahmed Shobeir í marki Egyptalands. Svo fór að liðin skildu jöfn 1-1. Íran og Nýja-Sjáland mætast í sama riðli í nótt. Næsti leikur Belga er síðan gegn Íran á sunnudaginn kemur og Egyptar mæta þá Nýja-Sjálandi. HM 2026 í fótbolta