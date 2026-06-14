Real Madrid keypti Cucurella af Chelsea

Spænska stórliðið Real Madrid hefur náð samkomulagi um að kaupa bakvörðinn Marc Cucurella frá Chelsea fyrir 51,8 milljónir punda eða 8,7 milljarða króna.
Þessi 27 ára gamli leikmaður er nú með spænska landsliðinu á heimsmeistaramótinu í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó, en samkomulag hefur náðst milli allra aðila um kaupverð upp á 47,5 milljónir punda, með möguleika á 4,3 milljónum punda til viðbótar í árangurstengdum greiðslum.
🚨💣 EXCLUSIVE: Real Madrid reach verbal agreement to sign Marc Cucurella from Chelsea, HERE WE GO!Verbal agreement in place between all parties, player too — he’s the left back wanted by Mourinho. Details to follow.Cucurella leaves #CFC and joins Madrid after World Cup. ⚪️🇪🇸 pic.twitter.com/kXRXWgADFm— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2026
🚨💣 EXCLUSIVE: Real Madrid reach verbal agreement to sign Marc Cucurella from Chelsea, HERE WE GO!Verbal agreement in place between all parties, player too — he’s the left back wanted by Mourinho. Details to follow.Cucurella leaves #CFC and joins Madrid after World Cup. ⚪️🇪🇸 pic.twitter.com/kXRXWgADFm
Eftir að Florentino Perez var endurkjörinn forseti og Jose Mourinho ráðinn knattspyrnustjóri er talið að Real Madrid hafi einnig áhuga á miðjumanninum Bernardo Silva frá Manchester City og bakverðinum Denzel Dumfries frá Inter Milan. Þá er búist við að franski varnarmaðurinn Ibrahima Konate gangi til liðs við félagið eftir að hafa yfirgefið Liverpool.
Cucurella, sem kom til Chelsea frá Brighton fyrir 63 milljónir punda árið 2022, er sagður hafa verið ákafur í að snúa aftur til Spánar, enda er hann uppalinn í akademíu Barcelona. Hann hafði verið orðaður við Atletico Madrid og endurkomu til Barcelona.
Cucurella átti tvö ár eftir af samningi sínum, þrátt fyrir að hafa samið um bætt kjör án framlengingar á síðasta tímabili, sem líklega hefur haft áhrif á ákvörðun Chelsea um að samþykkja tilboðið.
Xabi Alonso, fyrrverandi stjóri Real Madrid og Bayer Leverkusen, var ráðinn knattspyrnustjóri félagsins fyrir tímabilið 2026–27.
🚨 Real Madrid reach agreement with Chelsea to sign Marc Cucurella. 27yo left-back joins #RMFC from #CFC for €60m - €55m fixed + €5m bonuses. Spain international’s deal done at rapid speed & now on to paperwork stage @TheAthleticFC after @FabrizioRomano https://t.co/Otq9CUKH6q— David Ornstein (@David_Ornstein) June 14, 2026
🚨 Real Madrid reach agreement with Chelsea to sign Marc Cucurella. 27yo left-back joins #RMFC from #CFC for €60m - €55m fixed + €5m bonuses. Spain international’s deal done at rapid speed & now on to paperwork stage @TheAthleticFC after @FabrizioRomano https://t.co/Otq9CUKH6q