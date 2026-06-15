Virgil van Dijk, fyrirliði Hollands, forðaðist að láta stór orð falla en lét þó í ljós óánægju sína með þriggja mínútna pásurnar sem gerðar eru í hvorum hálfleik í öllum leikjum á HM í fótbolta.
FIFA segir um drykkjarhlé að ræða fyrir leikmenn vegna þess mikla hita sem spáð var að gæti orðið á sumum leikjum á HM.
Sjónvarpsstöðvar fengu hins vegar í kjölfarið leyfi til að nýta hléin til að sýna auglýsingar, þó að RÚV nýti þau ekki, og hléin hafa virst tilgangslaus í flestum leikjum hingað til þar sem hitinn hefur alls ekki verið yfirgengilegur.
„Mér finnst drykkjarpásur mjög áhugaverðar,“ sagði Van Dijk á blaðamannafundi eftir 2-2 jafntefli Holland við Japan í fyrstu umferð riðlakeppninnar.
Virgil van Dijk says he's not a fan of the mandatory hydration breaks introduced at the World Cup 🤔 pic.twitter.com/P5JcUEPcye— BBC Sport (@BBCSport) June 15, 2026
Virgil van Dijk says he's not a fan of the mandatory hydration breaks introduced at the World Cup 🤔 pic.twitter.com/P5JcUEPcye
„Ég hef auðvitað horft á nánast alla leikina fram að þessu. Mér finnst það svolítið, ekki eitthvað sem ég fíla, að það sé alltaf farið í auglýsingar.
Ég held að fyrir hlutlausa sjónvarpsáhorfendur sé það heldur ekki frábært. Þannig að ef það er mjög heitt væri gott að hafa þær, en ég held að það þurfi að skoða það í hverjum leik fyrir sig, að mínu mati.
En ég held að ég hafi þegar sagt nóg um það,“ sagði Van Dijk og vildi greinilega ekki tala af sér.