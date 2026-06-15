„Ég ætla að halda mig til hlés“

Sir Gareth Southgate, fyrrverandi landsliðsþjálfari Englands, segist hafa hafnað starfi sem sérfræðingur á heimsmeistaramótinu í fótbolta þar sem hann taldi það ekki „hjálplegt“ fyrir möguleika liðsins.
Southgate sagði starfi sínu lausu eftir að England tapaði fyrir Spáni í úrslitaleik EM 2024.
Hinn 55 ára gamli Southgate stýrði Englandi í 102 leikjum á átta árum og kom liðinu í úrslit á tveimur Evrópumótum og í undanúrslit á HM 2018.
„Þetta er augljóslega allt öðruvísi mót fyrir mig að þessu sinni, ég hef verið á síðustu sjö heimsmeistaramótum sem leikmaður, í fjölmiðlum, sem njósnari og svo sem þjálfari,“ sagði Southgate í færslu á Instagram.
Gareth Southgate reveals he rejected World Cup punditry roles to avoid England stars being quizzed on his views: 'It's best to stay out of the way' https://t.co/ALlI5V5GaU— Daily Mail Sport (@MailSport) June 14, 2026
Gareth Southgate reveals he rejected World Cup punditry roles to avoid England stars being quizzed on his views: 'It's best to stay out of the way' https://t.co/ALlI5V5GaU
„Þannig að í þetta sinn tók ég meðvitaða ákvörðun um að starfa ekki í sjónvarpi. Ég taldi ekki hjálplegt að ég væri að tala um liðið og ég vil ekki að neitt sé misskilið eða því varpað fram á blaðamannafundum, svo það er best fyrir mig að halda mig til hlés.“
HM-herferð Englands hefst á miðvikudaginn 17. júní þegar þeir mæta Króatíu í Arlington í Texas-fylki. Þeir eiga síðan leiki gegn Gana þriðjudaginn 23. júní og Panama laugardaginn 27. júní.
Sir Alf Ramsey, sem vann HM 1966, er eini þjálfarinn sem hefur stýrt karlalandsliði Englands í úrslitaleik á stórmóti. Southgate stýrði Englandi á fjórum stórmótum og kom liðinu í fjórðungsúrslit á HM 2022.
Hann sagðist telja að England væri „tilbúið að vinna“ heimsmeistaramótið.
„Gangi ykkur öllum vel, strákar,“ sagði Southgate. „Ég veit að öll stóru útsláttarkeppniskvöldin sem við höfum átt þýða að þeir munu vera fullir sjálfstrausts fyrir þetta mót. Þeir hafa yfirstigið svo margar hindranir á leiðinni að sigri – vítaspyrnukeppnir, undanúrslit, komist svo nálægt – og þeir eru tilbúnir að vinna.“
„Vona að allir eigi frábæran mánuð – og ég ætla að halda mig til hlés.“
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A post shared by Gareth Southgate (@garethsouthgate)