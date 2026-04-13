Trump hjólar í páfa

Donald Trump Bandaríkjaforseti fór mikinn gegn Leó páfa á samfélagsmiðlum í nótt og í samtali við fréttamenn. Hann sagðist ekki aðdáandi páfa, sakaði hann um að ganga erinda vinstri manna og sagðist ekki vilja páfa sem þætti það í lagi að Íranir eignuðust kjarnavopn.
Þá eignaði Trump sér heiðurinn af því að Leó hefði verið kjörinn páfi og sagði hann aðeins hafa orðið fyrir valinu þar sem hann væri frá Bandaríkjunum og kaþólska kirkjan hefði talið hann vænlegasta kostinn á meðan Trump væri forseti.
Páfi ætti að vera þakklátur og hætta að gagnrýna Trump.
„Ef ég hefði ekki verið í Hvíta húsinu væri Leó ekki í Vatíkaninu,“ sagði forsetinn á Truth Social. „Því miður þá er Leó slakur gagnvart glæpum, slakur gagnvart kjarnavopnum. Það situr ekki vel í mér.“
Forsetinn sagði páfa ættu að einbeita sér að því að vera páfi, ekki pólitíkus.
Leiða má líkur að því að Trump hafi tekið til sín þá gagnrýni sem páfi hefur viðhaft án þess þó að nefna hann á nafn en Leó sagði meðal annars á dögunum að Guð bænheyrði ekki þá sem stæðu í stríðsrekstri, heldur lokaði eyrunum fyrir bænum þeirra.
Þá gerði hann því skóna um helgina að stríðið í Íran byggði á „ranghugmyndum um almætti“. Þess ber að geta að ráðamenn vestanhafs hafa gert því skóna að Trump hafi Guð með sér í liði í hernaðaraðgerðum sínum.
Um það bil 55 prósent kaþólskra í Bandaríkjunum greiddu Trump atkvæði í forsetakosningunum árið 2024.