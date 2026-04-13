Fótbolti

Bein út­sending: Þor­steinn og Glódís sitja fyrir svörum

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Glódís Perla Viggósdóttir og Þorsteinn Halldórsson svara spurningum blaðamanna fyrir leikinn mikilvæga gegn Úkraínu. vísir/anton

Vísir er með beina útsendingu frá blaðamannafundi KSÍ fyrir leik Íslands og Úkraínu í undankeppni HM 2027 í fótbolta kvenna.

Fundurinn hefst klukkan 12:45 en beina útsendingu frá honum má sjá í spilaranum hér fyrir neðan.

Landsliðsþjálfarinn Þorsteinn Halldórsson og landsliðsfyrirliðinn Glódís Perla Viggósdóttir sitja fyrir svörum á fundinum.

Leikur Íslands og Úkraínu fer fram á Laugardalsvelli klukkan 18:30 annað kvöld.

Ísland og Úkraína eru bæði án stiga í riðli 3 í undankeppninni. England og Spánn eru með sex stig hvort lið.

