Hálfíslenskur þingmaður á norska þinginu segist hafa látið fé af hendi rakna til góðgerðarsamtaka til þess að gera yfirbót eftir að hann hafði í hótunum við mann um páskana. Hótaði þingmaðurinn meðal annars að senda vítisengla á manninn.
Hótanirnar sendi Mímir Kristjánsson, þingmaður vinstriflokksins Rauða flokksins, á mann sem hafði tjáð sig um hann í athugasemdakerfi norsks fjölmiðlsins. Mímir hótaði manninum barsmíðum og að siga á hann félögum í mótorhjólagenginu alræmda Vítisenglum.
Maðurinn kærði Mími til lögreglu en þingmaðurinn bar við ölvun. Málið hefur nú verið fellt niður, að því er segir í frétt norska fjölmiðilsins VG.
Mímir segist í færslu á samfélagsmiðli hafa fundist hann þurfa að greiða einhvers konar sekt vegna gjörða sinna. Þess vegna hafi hann ákveðið að gefa tíu þúsund norskar krónur, jafnvirði um 130 þúsund íslenskra króna, til Ønsketransporten, góðgerðarsamtaka sem reyna að uppfylla hinstu óskir fólks með sjúkdóma á lokastigi.
„Ég skammast mín innilega fyrir að hafa sent þessi skilaboð og ég hef engan áhuga á að sleppa ódýrt með þau. Að gefa til Ønsketransporten er að minnsta kosti smá framlag frá mér sem gæti verið gagnlegt,“ skrifaði Mímir.
Þingmaðurinn, sem náði fyrst kjöri árið 2021, á íslenskan föður og norska móður. Hann hefur alla tíð búið í Noregi og er þingmaður Rogalands í Vestur-Noregi.