Sjáðu fyrstu mörk tíma­bilsins í Bestu deildinni

Valur Páll Eiríksson skrifar
Kristófer fagnar fyrsta marki Bestu deildarinnar. Vísir/Anton Brink

Víkingur og Breiðablik skildu jöfn 1-1 í fyrsta leik tímabilsins í Bestu deild karla í fótbolta í Víkinni í gærkvöld. Mörkin komu bæði eftir mistök andstæðinga.

Kristófer Ingi Kristinsson kom Breiðabliki yfir snemma leiks eftir að Blikar höfðu unnið boltann ofarlega á vellinum. Helgi Guðjónsson missti boltann heldur klaufalega í aðdragandanum og Oliver Ekroth hefði getað gert betur í varnarleiknum þegar Kristófer skoraði.

Mark Víkinga kom í síðari hálfleik og það mark á Anton Ari Einarsson. Hann hitti boltann sérlega illa er hann hugðist hreinsa frá, beint á Gylfa Þór Sigurðsson sem lagði boltann snyrtilega yfir Anton sem var þá töluvert langt frá marki sínu.

Leiknum lauk með 1-1 jafntefli en mörkin tvö má sjá í spilaranum.

Íslandsmeistarar Víkinga opnuðu bestu deildina á því að gera 1-1 jafntefli við Breiðablik á heimavelli í kvöld. Gylfi Þór Sigurðsson ræddi við Val Pál Eiríksson eftir leik og var ekki alveg sannfærður um að þetta væri mögulega sanngjörn niðurstaða.

