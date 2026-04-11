Víkingur og Breiðablik skildu jöfn 1-1 í fyrsta leik tímabilsins í Bestu deild karla í fótbolta í Víkinni í gærkvöld. Mörkin komu bæði eftir mistök andstæðinga.
Kristófer Ingi Kristinsson kom Breiðabliki yfir snemma leiks eftir að Blikar höfðu unnið boltann ofarlega á vellinum. Helgi Guðjónsson missti boltann heldur klaufalega í aðdragandanum og Oliver Ekroth hefði getað gert betur í varnarleiknum þegar Kristófer skoraði.
Mark Víkinga kom í síðari hálfleik og það mark á Anton Ari Einarsson. Hann hitti boltann sérlega illa er hann hugðist hreinsa frá, beint á Gylfa Þór Sigurðsson sem lagði boltann snyrtilega yfir Anton sem var þá töluvert langt frá marki sínu.
Leiknum lauk með 1-1 jafntefli en mörkin tvö má sjá í spilaranum.
Bjarni Guðjónsson skoraði ekki mörg tískustig hjá samstarfsfélögum sínum á Sýn Sport þegar hann mætti í gulum hönskum í beina útsendingu frá opnunarleik Bestu deildarinnar.
Íslandsmeistarar Víkinga opnuðu bestu deildina á því að gera 1-1 jafntefli við Breiðablik á heimavelli í kvöld. Gylfi Þór Sigurðsson ræddi við Val Pál Eiríksson eftir leik og var ekki alveg sannfærður um að þetta væri mögulega sanngjörn niðurstaða.
Hér fer fram bein textalýsing frá stórleik Víkings Reykjavíkur og Breiðabliks í fyrstu umferð Bestu deildar karla í fótbolta. Flautað verður til leiks á Víkingsvelli klukkan korter yfir sjö. Leikurinn er sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland.